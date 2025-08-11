Clubinho Sider promove Oficina de Guloseimas Fini para crianças

Volta Redonda – O Sider Shopping vai realizar no sábado (16), a Oficina de Guloseimas Fini, uma atividade gratuita voltada para crianças de diferentes idades. A ação, que faz parte do Clubinho do Sider, acontecerá das 15h às 19h, no subsolo do shopping, e promete muita diversão, criatividade e sabor para os pequenos participantes.

Durante a oficina, as crianças poderão montar suas próprias guloseimas utilizando os famosos doces da marca Fini, em uma experiência interativa que une aprendizado, coordenação motora e momentos de integração entre as crianças e seus responsáveis. De acordo com a Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping, a parceria reforça o compromisso do shopping em oferecer entretenimento de qualidade para toda a família.

“O Clubinho do Sider já é uma referência em atividades infantis na região, e essa parceria com a Fini vem para fortalecer ainda mais o compromisso do Sider Shopping com entretenimento de qualidade para toda a família”, explica Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping.

As vagas para a oficina são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo site do evento. Mais informações e o regulamento estão disponíveis no site oficial do Sider Shopping.