Conservatória tem 5º Encontro dos Guias Caracterizados

Valença – Conservatória, distrito de Valença, se prepara para receber a quinta edição do Encontro dos Guias Caracterizados, um evento que busca celebrar a cultura, a história e a amizade através da arte do turismo. Neste ano, a programação valoriza o legado afro-brasileiro no Vale do Café e terá guias turísticos que se vestem como personagens históricos da região.

O evento, que acontece tradicionalmente na semana do Dia do Amigo, celebrado em 20 de julho, reunirá guias de diferentes cidades que, caracterizados com trajes de época, assumem figuras marcantes do passado local para narrar a história de forma lúdica.

Na parte da manhã, o encontro será dedicado à valorização do povo afro e à beleza do legado negro deixado no Vale do Café, com atividades voltadas à reflexão e celebração dessa herança cultural. Durante a tarde, a música erudita e os corais tomam conta do cenário.Encerrando o dia, um animado baile com temática anos 80 promete ser o ponto alto da confraternização entre os participantes.