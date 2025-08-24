domingo, 24 agosto 2025
Cultura lança edital para fortalecer a comercialização do cinema nacional

Produções brasileiras receberão investimento de R$ 60 milhões; inscrições vão de 25 de agosto a 13 de outubro

by Mayra Gomes

Foto: Marcelo Camargo

País – O Ministério da Cultura acaba de anunciar uma iniciativa que vai fazer com que os filmes brasileiros cheguem cada vez mais ao público do país. Durante o Festival de Cinema de Gramado, o MinC um edital de R$ 60 milhões para comercialização de produções nacionais.

A iniciativa busca ampliar a distribuição de obras brasileiras independentes em todo o país, com cotas regionais e ações afirmativas. Segundo o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, o edital viabiliza as políticas culturais em âmbito nacional.

“Esse instrumento é fundamental para que a gente possa ter continuidade, previsibilidade, planejamento nas políticas culturais em todas as políticas públicas, mas também nas nossas”, diz o secretário.

O edital vai selecionar distribuidoras independentes registradas na Ancine, com valores que variam de R$ 250 mil a R$ 2 milhões por projeto, além de reservar 40% dos recursos para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e 20% para Sul, Minas Gerais e Espírito Santo.

Também estão previstas cotas de ações afirmativas voltadas a mulheres, negros, indígenas e pessoas com deficiência.

“Nós temos um grande número de filmes produzidos precisando escoar, precisando de uma atenção nessa distribuição. Por isso, pautamos a volta das linhas de comercialização”, explica  a secretária do audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Gonzaga.

A medida representa um passo estratégico para fortalecer o cinema brasileiro não apenas na produção, mas também na chegada às salas. Segundo o Ministério da Cultura, a iniciativa estimula lançamentos em todas as regiões e favorece a circulação de conteúdos nacionais que enfrentam muitas vezes barreiras de mercado.

Além do lançamento do edital, o MinC também promoveu, em Gramado, uma oficina detalhando critérios de participação e inscrições, que estarão abertas de 25 de agosto a 13 de outubro pelo Mapa da Cultura. Com informações do Brasil 61.

Foto: Luciele Oliveira/ MinC

