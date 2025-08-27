quarta-feira, 27 agosto 2025
Fale conosco

Encontro de Motociclistas agita Vargem Alegre com shows e atrações especiais

Evento promove integração entre cultura, lazer e paixão por motocicletas

by Agatha Amorim

Foto: Depositphotos

Barra do Piraí – O distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí, vai receber nos dia 12, 13 e 14 de setembro, o Encontro de Motociclistas de Vargem Alegre. O encontro será realizado na Avenida Quintino Bocaiúva e deve reunir motociclistas de todo o país.

Além de fortalecer a cultura motociclística, o evento contará com apresentações de diversas bandas, trazendo música e entretenimento para os participantes. Entre as atrações confirmadas estão Brother’s Groover, Love Myself, Primazia em Cristo, Mit Babilônia, Clássika, Nacional Rock Blues, Faixa Etária, Fialho Band e Banda Placa Preta.

O evento é de caráter nacional e voltado para motociclistas, oferecendo uma oportunidade de confraternização, troca de experiências e diversão para todos os presentes. A organização reforça que a escolha do local garante fácil acesso e comodidade para quem vem de outras cidades.

Para mais informações e detalhes sobre o evento, os interessados podem acessar o portal Motociclistas Unidos.

Você também pode gostar

Tarde de magia e noite de humor lotam...

Paraty inicia nova temporada de concertos da Casa...

Primeira Casa de Cultura do estado, em Angra,...

FITA 2025: Quarto dia emociona público com humor...

FITA 2025 leva teatro a 2,9 mil estudantes...

Volta Redonda recebe o “Projeto Samba do Ano...

Semana do Cinema com ingressos a partir de...

Guitarrista do Blitz, Rogério Meanda, morre aos 61...

Praça Zumbi dos Palmares recebe Festival No Mesmo...

Parada LGBTQIA+ de VR precisa de apoio para...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996