Encontro de Motociclistas agita Vargem Alegre com shows e atrações especiais

Barra do Piraí – O distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí, vai receber nos dia 12, 13 e 14 de setembro, o Encontro de Motociclistas de Vargem Alegre. O encontro será realizado na Avenida Quintino Bocaiúva e deve reunir motociclistas de todo o país.

Além de fortalecer a cultura motociclística, o evento contará com apresentações de diversas bandas, trazendo música e entretenimento para os participantes. Entre as atrações confirmadas estão Brother’s Groover, Love Myself, Primazia em Cristo, Mit Babilônia, Clássika, Nacional Rock Blues, Faixa Etária, Fialho Band e Banda Placa Preta.

O evento é de caráter nacional e voltado para motociclistas, oferecendo uma oportunidade de confraternização, troca de experiências e diversão para todos os presentes. A organização reforça que a escolha do local garante fácil acesso e comodidade para quem vem de outras cidades.

Para mais informações e detalhes sobre o evento, os interessados podem acessar o portal Motociclistas Unidos.