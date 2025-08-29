Especialistas apontam benefícios mentais em ir ao cinema sozinho

País – Com a propagação dos serviços de streaming, as salas dos cinemas do Brasil esvaziam mais a cada dia, mas ações como a “Semana do Cinema” e filmes nacionais em cartaz com repercussão em todo o mundo, têm feito os brasileiros relembrarem a magia que só o cinema tem. A experiência das telonas é tão envolvente que pode, inclusive, beneficiar a saúde mental.

“Podemos dizer que, atualmente, o cinema é uma forma, inclusive, de desconexão digital. O ambiente imersivo permite o escape das preocupações diárias, sendo uma forma de relaxar e reduzir o estresse”, comenta Ana Cristina Rodrigues de Vasconcellos, coordenadora do Curso de Psicologia do Centro Universitário Anhanguera.

A psicóloga reflete como muitas pessoas, ao assistirem um filme no streaming, por exemplo, o pausam para mexer no celular.

“O uso das redes sociais condiciona às pessoas aos vídeos curtos, ativando o que chamamos de dopamina barata. Assistir um filme, que se caracteriza pela sua duração mais longa que outros produtos audiovisuais, demonstra o quanto há a necessidade do nosso cérebro por esse hormônio, que se potencializa pelo fácil acesso, já que as pausas em meio ao longa estão disponíveis ao apertar apenas um botão”.

Além disso, a ida ao cinema acompanhado de amigos e/ou família pode fortalecer laços sociais, sendo também um ambiente propício para praticar o autoconhecimento.

“Pode parecer estranho para muitos, mas realizar atividades sozinho, como ir ao cinema, pode garantir uma experiência enriquecedora que oferece autonomia, tempo para reflexão, autocuidado, desenvolvimento pessoal e exploração emocional. Incorporar essa prática na rotina pode contribuir significativamente para o bem-estar mental e emocional”, explica a docente.

A psicóloga aponta os principais benefícios de ir ao cinema para a saúde mental:

Ambiente Imersivo

O ambiente do cinema, com sua tela grande e som surround, proporciona uma experiência imersiva que pode ajudar os espectadores a se desligarem das preocupações diárias. Essa imersão pode ser uma forma de escape que contribui para o relaxamento e a redução da ansiedade.

Conexão Social

Ir ao cinema com amigos, familiares ou parceiros pode fortalecer os laços sociais. Compartilhar a experiência de assistir a um filme e discutir sobre ele depois pode promover conversas significativas e conexões emocionais.

Estímulo Sensorial

O cinema oferece um estímulo sensorial único, combinando visuais, sons e, às vezes, até cheiros (como o de pipoca). Esse estímulo pode ser revigorante e ajudar a melhorar o humor.

Desconexão Digital

Ir ao cinema geralmente implica em desligar os dispositivos eletrônicos e se desconectar das redes sociais e outras distrações digitais. Essa desconexão pode ser benéfica para a saúde mental, proporcionando um tempo de qualidade longe das telas.

Redução do Estresse

A experiência de ir ao cinema pode ser relaxante e ajudar a reduzir o estresse. A combinação de um ambiente confortável, uma história envolvente e a companhia de pessoas queridas pode proporcionar uma sensação de bem-estar.