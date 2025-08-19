terça-feira, 19 agosto 2025
Fale conosco

Espetáculo A Última Carta retorna a Volta Redonda após quase dois anos de turnê

Peça estrelada por Rodrigo Hallvys será apresentada no Teatro Gacemss 2, no sábado (23)

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Volta Redonda – Após quase dois anos de turnê pelo país, o espetáculo A Última Carta volta ao palco em Volta Redonda. A peça, que marca o retorno do ator volta-redondense Rodrigo Hallvys à cena após uma década dedicada à direção e preparação de elencos, será apresentada no Teatro Gacemss 2, no próximo sábado (23), às 20 horas. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores populares.

Misturando comédia e reflexão, a trama aborda temas como saudade, perdão, auto perdão e situações cotidianas, por meio da história de Fonseca – personagem central que revisita memórias de sua infância, reconhece as dificuldades emocionais herdadas da família e busca evoluir como ser humano. O enredo alterna momentos cômicos e emocionantes, provocando identificação e reflexão no público.

“Iniciamos a turnê em outubro de 2023, em Curitiba, e não imaginávamos que, quase dois anos depois, ainda estaríamos em cartaz e proporcionando tantas reflexões. É muito satisfatório ver a peça tocando o público de forma tão especial”, destacou Rodrigo Hallvys.

Com direção de Maycon Lendel, responsável por convencer Hallvys a retornar ao palco, a produção tem trilha sonora assinada por Sérgio Bentes, músico e pai da cantora Sara Bentes, e figurino de Doracineia Feijolo.

O sucesso da peça também resultou na publicação de sua versão literária, lançada em maio deste ano pela RH Soluções Artísticas, produtora responsável pelo espetáculo. O livro reúne mais de cem páginas que aprofundam as camadas da narrativa.

Além de Volta Redonda, A Última Carta segue em turnê por São Paulo até outubro, com sessões comemorativas programadas em Curitiba, cidade onde estreou.

Você também pode gostar

VR: Teatro Gacemss oferece programação diversificada neste fim...

Caravana Firjan SESI leva cinema gratuito a cinco...

Mário Sergio Cortella fará palestra em Volta Redonda...

FLIRC 2025: Feira movimenta mais de 3,5 mil...

[ VÍDEO] AAPVR promove festa Sunset 80 com...

Exposição em Barra Mansa celebra cordel como patrimônio...

Parque da Saudade recebe encontro de artesãos nesta...

VR: Encontro de Veículos Antigos atrai pessoas de...

Artista Gabriel Rodrigues inaugura exposição em Volta Redonda

Palco Sobre Rodas tem agenda em oito bairros...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996