Espetáculo A Última Carta retorna a Volta Redonda após quase dois anos de turnê

Volta Redonda – Após quase dois anos de turnê pelo país, o espetáculo A Última Carta volta ao palco em Volta Redonda. A peça, que marca o retorno do ator volta-redondense Rodrigo Hallvys à cena após uma década dedicada à direção e preparação de elencos, será apresentada no Teatro Gacemss 2, no próximo sábado (23), às 20 horas. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores populares.

Misturando comédia e reflexão, a trama aborda temas como saudade, perdão, auto perdão e situações cotidianas, por meio da história de Fonseca – personagem central que revisita memórias de sua infância, reconhece as dificuldades emocionais herdadas da família e busca evoluir como ser humano. O enredo alterna momentos cômicos e emocionantes, provocando identificação e reflexão no público.

“Iniciamos a turnê em outubro de 2023, em Curitiba, e não imaginávamos que, quase dois anos depois, ainda estaríamos em cartaz e proporcionando tantas reflexões. É muito satisfatório ver a peça tocando o público de forma tão especial”, destacou Rodrigo Hallvys.

Com direção de Maycon Lendel, responsável por convencer Hallvys a retornar ao palco, a produção tem trilha sonora assinada por Sérgio Bentes, músico e pai da cantora Sara Bentes, e figurino de Doracineia Feijolo.

O sucesso da peça também resultou na publicação de sua versão literária, lançada em maio deste ano pela RH Soluções Artísticas, produtora responsável pelo espetáculo. O livro reúne mais de cem páginas que aprofundam as camadas da narrativa.

Além de Volta Redonda, A Última Carta segue em turnê por São Paulo até outubro, com sessões comemorativas programadas em Curitiba, cidade onde estreou.