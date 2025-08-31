Espetáculo “Um Armorial Amoroso Para Ariano Suassuna” chega em Resende

Resende – O espetáculo teatral ‘Um Armorial Amoroso Para Ariano Suassuna’ está confirmado para os dias 20 e 21 de setembro, no Espaço Z, em Resende, às 19 horas. A peça mistura diversão e emoção ao homenagear os 70 anos do Auto da Compadecida e os 55 anos do Movimento Armorial, criado por Ariano Suassuna para unir a arte erudita à cultura popular nordestina.

Do mundo virtual para o palco, vídeos com mais de 8 milhões de visualizações ganham vida com a história de dois artistas mambembes que viajam vendendo literatura de cordel e contando episódios de Suassuna. O texto e adaptação são de José Leon e Márciah Luna Cabral, com supervisão cênica de Rogério Fanju.

Os ingressos antecipados poderão ser adquiridos com 50% de desconto a partir de 15 de setembro no Bella Foto Estúdio, em Campos Elíseos.

Para mais informações: José Leon tel (24) 98853-1358 – Madá Baptista: (24) 99911-2378.