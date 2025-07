Evento ‘Suzukeiros’ agita Ipiabas a partir desta sexta-feira (1º)

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Turismo de Barra do Piraí preparou mais um final de semana de muita música e entretenimento no Distrito de Ipiabas com o evento Suzukeiros. A iniciativa, uma realização da Suzukeiros RJ e da Trovão Auto Center, chegou a Ipiabas através do apoio da prefeitura, da Secretaria Estadual de Turismo, da TurisRio e da Hospedar Hotéis e Viagens.

Todas as ações do evento ocorrerão na Praça de Ipiabas.

Já na primeira noite do evento, sexta-feira (1º), os habitantes e turistas terão a oportunidade de prestigiar o show de Mr. Mago, com participação de Arnaldo Brandão, do Hanoi Hanoi. A apresentação simboliza a abertura oficial do evento e começa às 22h.

No sábado (2) o dia começa cedo, às 8h30, com a distribuição e entrega dos kits que serão utilizados no passeio 4×4, que tem sua saída marcada para às 10h. À noite, às 20h, o show fica por conta da consagrada banda Uns e Outros.

Finalizando o evento, no domingo (3), às 10h, se inicia a concentração para o último passeio desta edição. E às 12h, o encerramento oficial.

O secretário de Turismo e interino de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Tadeu Oliveira, enalteceu o evento, destacando sua representatividade para o fortalecimento de diversas áreas do município.

“A Praça Ipiabas, no centro do distrito turístico de Barra do Piraí, será tomada não só por máquinas 4×4, mas também pelos amantes do bom e velho rock n’ roll. Isso representa, turismo, renda, emprego, visibilidade e, consequentemente, o desenvolvimento do município e a melhora na qualidade de vida”, disse Tadeu.

Por fim, a prefeita Katia Miki ressaltou o trabalho desenvolvido em Ipiabas, evidenciando também uma recente congratulação feita pelo Ministério do Turismo a Barra do Piraí.

“Não é à toa que sob nossa gestão Barra do Piraí passou a ser reconhecida como município de importância máxima no Mapa do Turismo Brasileiro pelo Ministério do Turismo. Estamos trabalhando Ipiabas da maneira correta! Explorando suas potencialidades no setor de forma embasada e coesa com nossa proposta. Não há limites para onde podemos chegar!”, finalizou Katia.