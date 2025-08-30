Exapicor 2025 terá programação católica no dia 29 de setembro

Resende – A Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de Resende, a EXAPICOR 2025, chega a 56ª edição entre os dias 26 de setembro a 5 de outubro, na Área de Exposições de Resende, com shows nacionais, feira de negócios, atrações locais e um dia completo com programação católica.

As atrações da programação católica serão no dia 29 de setembro, a partir das 17h, e inclui momentos de adoração e celebração com as comunidades católicas Olhar Misericordioso, Brilho Sagrada Família, Renovação Carismática Católica e todas as paróquias, grupos e movimentos do Vicariato de Resende. às 19h, o público poderá aproveitar um show da cantora Adriana Arydes. Às 20h30, o Bispo Diocesano Dom Luiz Henrique e o Padre Rodrigo Natal farão a consagração de Resende à São Miguel Arcanjo. A programação encerra com o show do cantor Tony Allysson.

“A retomada da Noite de Evangelização Católica na Exapicor é motivo de grande alegria. Esta tradição, presente nas antigas festas da cidade, sempre foi um momento de fé e espiritualidade, em sintonia com a nossa história marcada pela devoção a Nossa Senhora da Conceição. Queremos que seja mais do que um evento: um verdadeiro momento de fé, unidade e esperança para toda a cidade. Que todos venham com o coração aberto para viver esta noite de graça, de louvor e de comunhão, celebrando nossa história à luz da fé e renovando o compromisso cristão de construir uma sociedade mais fraterna e solidária”, completou o padre José Antônio Perry, Vigário Episcopal do Vicariato de Resende

Além da programação católica, a 56ª EXAPICOR tem artistas nacionais confirmados como atrações de outros dias de festa. Até o momento, Sorriso Maroto (26 de setembro), Glória Groove (27 de setembro), Orochi (5 de outubro) e Mari Fernandez (4 de outubro) já foram confirmados pela gestão municipal, através das redes sociais. Os nomes continuam sendo divulgados nos próximos dias.

Programação do dia 29 de setembro:

17h – Momento Mariano com a Comunidade Olhar Misericordioso

18h – Animação com a Comunidade Brilho Sagrada Família

19h – Adriana Arydes

20h30 – Adoração e ato de consagração da cidade à São Miguel Arcanjo (Padre Rodrigo Natal) com a participação de dom Luiz henrique

21h30 – Tony Alysson