Festival da Paranoide reúne 35 cervejarias em Volta Redonda

Volta Redonda – O maior festival de cervejas do Sul Fluminense acontece neste sábado (2), em Volta Redonda. Em sua quarta edição, o Festival da Paranoide será realizado no Hotel Escola Bela Vista, das 15h às 22h, reunindo 35 cervejarias artesanais com 50 torneiras de chope plugadas, além de uma praça de alimentação exclusiva e shows ao longo do dia.

O evento conta com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e da TurisRio, e promete atrair amantes da cultura cervejeira e do entretenimento de toda a região.

Entre os destaques, estão rótulos premiados de algumas das principais cervejarias artesanais do país. A proposta é oferecer aos visitantes uma experiência completa de degustação, aprendizado e celebração em torno do universo cervejeiro.

“Estamos muito animados em realizar este evento. O turismo cervejeiro não só promove a cultura local, mas também impulsiona a economia da cidade, atraindo visitantes e criando novas oportunidades para os negócios locais”, afirma o produtor do festival, Felipe Cobucci.

Os ingressos estão disponíveis no site Ingresso Digital ou podem ser adquiridos presencialmente na Cervejaria Paranoide, localizada na Rua Geraldo Di Biase, 666, no bairro Aterrado.

Serviço:

Festival da Paranoide (FDP)

Sábado, 2 de agosto de 2025

Das 15h às 22h

Hotel Escola Bela Vista – Rua Dezenove-A, 635, Bela Vista, Volta Redonda/RJ