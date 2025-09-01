segunda-feira, 1 setembro 2025
Festival No Mesmo Barco transforma Praça Zumbi dos Palmares em polo cultural

Dois dias de música, dança, artes plásticas e artesanato reuniram moradores e turistas em Angra dos Reis, celebrando a diversidade e a arte local

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Angra dos Reis – A Praça Zumbi dos Palmares virou um grande centro cultural durante o Festival No Mesmo Barco, realizado nos dias 30 e 31 de agosto com apoio da Prefeitura de Angra dos Reis. O evento reuniu apresentações musicais, exposição de artes plásticas, feira de artesanato, aulas de dança e contou com participação especial do grupo Riscando o Salão, da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Angra dos Reis (Apadev).

O prefeito Cláudio Ferreti prestigiou a programação no sábado e reforçou a importância do incentivo à cultura como ferramenta de transformação social.

“A cultura é capaz de abrir portas e criar oportunidades. Apoiar o Festival No Mesmo Barco é garantir que a arte chegue a todos os moradores de Angra, fortalecendo nossa identidade e nossa diversidade. É dessa forma que seguimos investindo em um futuro mais inclusivo e criativo para a nossa cidade”, afirmou.

A presença do público nos dois dias de festival foi intensa, com moradores e visitantes circulando entre os estandes e participando das atividades.

Para a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, esse movimento é resultado do investimento contínuo na valorização dos artistas locais.

“Esse evento mostra que Angra tem uma produção cultural viva e potente. Quando reunimos música, dança, artes plásticas e artesanato em um mesmo espaço, não estamos apenas promovendo lazer, mas também dando visibilidade e reconhecimento aos nossos talentos. Isso é política pública cultural na prática”, destacou.

O clima de celebração foi reforçado pela participação de diferentes gerações, que se encontraram para viver experiências coletivas. A vereadora Titi Brasil, vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Câmara Municipal, ressaltou a relevância social da iniciativa.

“O Festival No Mesmo Barco tem um papel fundamental, democratizar o acesso à cultura. Nosso compromisso é apoiar e garantir que eventos assim continuem acontecendo, porque eles transformam a vida das pessoas e aproximam a arte da comunidade”, disse.

A produtora do festival, Fernanda Camargo, comemorou o sucesso da edição e lembrou que o projeto nasceu com o propósito de unir pessoas em torno da arte.

“O Festival nasceu da ideia de que a cultura é um barco onde todos cabem. Vemos famílias inteiras, jovens, artistas e a comunidade interagindo em um mesmo espaço, compartilhando experiências e criando memórias. Esse é o verdadeiro sentido da arte, gerar pertencimento e união”, afirmou.

Já o coprodutor Ramon Pózes fez questão de destacar a alegria em ver o evento abraçado pela população.

“Ficamos muito felizes com a participação da população. Isso nos motiva a continuar”, concluiu.

