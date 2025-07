Festival Sesc de Inverno anima fim de semana com shows em Valença

Valença – A Praça Visconde do Rio Preto, no bairro Jardim de Cima, em Valença, foi o cenário de duas apresentações do 23º Festival Sesc de Inverno, realizadas neste fim de semana. O evento trouxe à cidade grandes nomes da música brasileira, como Paulinho Moska, na sexta-feira (18), e Roberta Sá, no sábado (19).

Mesmo com a sensação térmica de 11ºC, o público compareceu em peso às apresentações, que foram precedidas por shows das bandas Barba de Saia e De Quinta, responsáveis por aquecer a plateia antes das atrações principais.

Na sexta-feira, Paulinho Moska apresentou sucessos que marcaram sua carreira, como “Pensando em Você”, “A Idade do Céu” e “Namora Comigo”, além de faixas mais recentes, como “Beleza e Medo”, “Quem sabe isso quer dizer amor” e “Lágrimas de Diamantes”. O cantor destacou o impacto do público fluminense:

“Em cada cidade é sempre uma apresentação sutilmente diferente. O Sul do estado do Rio tem uma característica especial e cativante que nos leva a uma entrega de um espetáculo inédito”, afirmou Moska.

No sábado, foi a vez de Roberta Sá subir ao palco com o show “Sambasá – Ao Vivo”, reunindo músicas que marcaram diferentes fases de sua trajetória. A artista, reconhecida como uma das vozes mais admiradas da nova geração da música brasileira, emocionou o público com interpretações de “A Roda”, “Interessa”, “Por Onde Eu For”, “Maneiras”, “Verdade”, entre outras. O show teve um tom intimista, destacando as influências e encontros musicais que moldaram sua carreira.

Além das apresentações musicais na praça, Valença também tem recebido atrações no Teatro Sesc Rosinha de Valença. Já passaram pelo palco o pianista Wagner Tiso, com o espetáculo em homenagem ao Clube da Esquina, e a banda Luck.

A programação continua até o dia 26 de julho, com destaque para a agenda teatral gratuita no mesmo teatro. No dia 25 de julho, às 20h, será apresentada a peça “Senhor Diretor”, que conta a história de uma mulher indignada com os rumos da sociedade e que decide escrever uma carta a um jornal. Já no dia 26 de julho, às 16h, será a vez do espetáculo infantil “A Menina no Meio do Mundo – Elza Soares para Crianças”, que narra, de forma lúdica, a trajetória da icônica cantora brasileira.

O Festival Sesc de Inverno é uma realização do Sesc RJ, com o apoio dos sindicatos do comércio varejista e das prefeituras municipais. A programação inclui mais de 700 horas de atividades artísticas em 25 municípios fluminenses, com mais de mil artistas envolvidos em diferentes linguagens. Mais de 95% das atrações são gratuitas, e os espetáculos pagos têm preços populares.

A programação completa pode ser acessada no site oficial do evento:

www.festivalsescdeinverno.com.br