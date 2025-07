Festival Vale do Café abre edição comemorativa com coquetel em Ipiabas

Barra do Piraí – O Festival Vale do Café inicia sua 20ª edição nesta quinta-feira (18), com um coquetel de abertura às 18h30, na Estação Cultural de Ipiabas, em Barra do Piraí . A noite será marcada pelo show “Gafieirando”, logo após a recepção aos convidados. A programação celebra duas décadas de encontros culturais no interior do estado, com foco na valorização do patrimônio histórico e musical da região.