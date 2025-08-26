FITA 2025: Quarto dia emociona público com humor e reencontros

Angra dos Reis – O quarto dia da Festa Internacional de Teatro de Angra (FITA 2025), realizado na segunda-feira (25), foi marcado por momentos de humor, emoção e reencontros. Duas apresentações se destacaram na programação, reforçando o festival como um espaço de celebração da arte e da memória.

A noite começou com o clássico “A Partilha”, de Miguel Falabella, que levou ao palco a história de quatro irmãs reunidas após a morte da mãe para dividir a herança, revisitarem lembranças e confrontarem sentimentos do passado. A montagem alternou tensão familiar e humor, expondo segredos e os vínculos que unem ou afastam os personagens.

Presente no elenco, a atriz Adriana Lessa destacou a importância de participar novamente da FITA.

“Essa vivência, encontros e reencontros, é sempre um momento primeiro, mesmo já tendo vindo outras vezes. A cada ano a gente vê o crescimento desta festa. Feliz de ver espetáculos estreando, colegas chegando, o crescimento das artes… É muito especial. Traz divisas, recursos, mobiliza todo mundo”, afirmou.

Na sequência, o público acompanhou o solo “Meu Remédio”, escrito e interpretado por Mouhamed Harfouch, com direção de João Fonseca. O espetáculo apresenta uma narrativa autoral na qual o ator revisita sua trajetória pessoal para abordar temas como identidade, pertencimento e aceitação, combinando humor e emoção.

“Para nós, artistas, a FITA é um festival de extrema importância. É meu primeiro texto autoral para o teatro e eu não poderia estar mais contente do que fazer isso nesta festa da cultura que é a FITA. Teatro é uma carpintaria de muitas mãos. Estou muito feliz de estar aqui”, declarou Harfouch, em um dos momentos mais aplaudidos da noite.

A programação desta terça-feira (26) prevê atividades para diferentes públicos. O espetáculo infantil “Fios de Ouro” terá sessões às 11h, 13h e 15h no Teatro Municipal, trazendo a história de uma camponesa desafiada a transformar palha em ouro com a ajuda de um misterioso personagem. Com música, humor e interação, a montagem promete encantar as crianças ao refletir sobre ambição e consequências.

Às 19h, o grupo Embrulha Pra Viagem se apresenta na Tenda da FITA. Conhecido por sua popularidade nas redes sociais, com mais de 4 milhões de seguidores, o coletivo traz um espetáculo dinâmico, com esquetes inéditas que retratam situações cotidianas em tom irreverente.

Com sessões lotadas e programação diversificada, a FITA 2025 segue movimentando a cena cultural de Angra dos Reis. O evento tem patrocínio da Enel Distribuição Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro — por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura —, além da correalização da Prefeitura de Angra, por meio da TurisAngra.