quinta-feira, 28 agosto 2025
Fale conosco

FITA 2025 reúne encanto infantil e reflexões profundas em Angra dos Reis

Espetáculos “A Rosa que Gira a Roda” e “Ficções”, com Vera Holtz, marcaram a programação da quarta-feira (27)

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Angra dos Reis – A quarta-feira (27) da Festa Internacional de Teatro de Angra (FITA 2025) destacou a pluralidade do festival, unindo diferentes públicos em uma mesma celebração cultural. Pela manhã e início da tarde, o Teatro Municipal recebeu crianças e famílias para o espetáculo “A Rosa que Gira a Roda”, que encantou com música e cultura popular. Já à noite, a Tenda foi ocupada pela intensidade de “Ficções”, protagonizado pela atriz Vera Holtz, em uma apresentação instigante e repleta de reflexões.

Encantando crianças e adultos, “A Rosa que Gira a Roda” narrou a jornada de Rosa, uma menina pobre e órfã que enfrenta uma vila dominada pelo mau humor e parte em busca de devolver esperança e calor ao seu povo. Entre cantigas, cirandas e rodas de samba, a peça destacou a força da imaginação e do otimismo.

“É uma oportunidade de continuar levando nosso espetáculo a novos públicos. Estar na FITA é uma honra”, disseram os atores do elenco — formado por Christiane Carvalho, Pedro Reis, Renan Miranda, Vânia Moreira, Ariel Barbosa e Lú de Oliveira.

À noite, foi a vez de Vera Holtz emocionar e provocar reflexões com “Ficções”. Inspirado no best-seller Sapiens, de Yuval Harari, o espetáculo convidou o público a refletir sobre a capacidade humana de inventar e acreditar em histórias — deuses, nações, dinheiro — e sobre como essa habilidade moldou nossa civilização. Entre perguntas e provocações, Vera destacou a alegria de estar na FITA.

“Quando a gente chega e vê uma tenda como esta, é sempre uma alegria. Eu sou carnavalesca, e isso aqui é lugar de festa, de comemoração. O teatro é o lugar do imaginário”, disse a atriz que está em cena com o músico e ator Federico Puppi.

E a programação não para. Nesta quinta-feira (28), a Tenda recebe, às 19h, “A Baleia”, adaptação teatral do aclamado texto de Samuel D. Hunter que originou o filme vencedor do Oscar com Brendan Fraser. Já no Teatro Municipal, às 21h, acontece “A Coisa”, uma montagem contemporânea, repleta de humor e situações absurdas, com André Dale, George Sauma e Leandro Soares.

A FITA 2025 tem patrocínio da Enel Distribuição Rio, do Governo do Estado do Rio de Janeiro — por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura —, além da correalização da Prefeitura de Angra dos Reis, através da TurisAngra.

Você também pode gostar

Casa Claudionor Rosa oferece curso gratuito de xadrez

Sesc BM organiza apresentação de espetáculo da Cia...

Casa Claudionor Rosa oferece curso gratuito de xadrez...

Escolas de V. de Mauá participam de concurso...

Cervejaria em Resende celebra cultura belga com evento...

Ballet, jazz e danças urbanas marcam 1ª Mostra...

Sessão Fitinha encanta crianças da rede municipal no...

Encontro de Motociclistas agita Vargem Alegre com shows...

Tarde de magia e noite de humor lotam...

Paraty inicia nova temporada de concertos da Casa...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996