FITA 2025 reúne encanto infantil e reflexões profundas em Angra dos Reis

Angra dos Reis – A quarta-feira (27) da Festa Internacional de Teatro de Angra (FITA 2025) destacou a pluralidade do festival, unindo diferentes públicos em uma mesma celebração cultural. Pela manhã e início da tarde, o Teatro Municipal recebeu crianças e famílias para o espetáculo “A Rosa que Gira a Roda”, que encantou com música e cultura popular. Já à noite, a Tenda foi ocupada pela intensidade de “Ficções”, protagonizado pela atriz Vera Holtz, em uma apresentação instigante e repleta de reflexões.

Encantando crianças e adultos, “A Rosa que Gira a Roda” narrou a jornada de Rosa, uma menina pobre e órfã que enfrenta uma vila dominada pelo mau humor e parte em busca de devolver esperança e calor ao seu povo. Entre cantigas, cirandas e rodas de samba, a peça destacou a força da imaginação e do otimismo.

“É uma oportunidade de continuar levando nosso espetáculo a novos públicos. Estar na FITA é uma honra”, disseram os atores do elenco — formado por Christiane Carvalho, Pedro Reis, Renan Miranda, Vânia Moreira, Ariel Barbosa e Lú de Oliveira.

À noite, foi a vez de Vera Holtz emocionar e provocar reflexões com “Ficções”. Inspirado no best-seller Sapiens, de Yuval Harari, o espetáculo convidou o público a refletir sobre a capacidade humana de inventar e acreditar em histórias — deuses, nações, dinheiro — e sobre como essa habilidade moldou nossa civilização. Entre perguntas e provocações, Vera destacou a alegria de estar na FITA.

“Quando a gente chega e vê uma tenda como esta, é sempre uma alegria. Eu sou carnavalesca, e isso aqui é lugar de festa, de comemoração. O teatro é o lugar do imaginário”, disse a atriz que está em cena com o músico e ator Federico Puppi.

E a programação não para. Nesta quinta-feira (28), a Tenda recebe, às 19h, “A Baleia”, adaptação teatral do aclamado texto de Samuel D. Hunter que originou o filme vencedor do Oscar com Brendan Fraser. Já no Teatro Municipal, às 21h, acontece “A Coisa”, uma montagem contemporânea, repleta de humor e situações absurdas, com André Dale, George Sauma e Leandro Soares.

A FITA 2025 tem patrocínio da Enel Distribuição Rio, do Governo do Estado do Rio de Janeiro — por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura —, além da correalização da Prefeitura de Angra dos Reis, através da TurisAngra.