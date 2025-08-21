FITA: Alunos do Primeiro Ato brilham na pré-estreia com espetáculo “Gonzaga”

Angra dos Reis – A pré-estreia da XVII Festa Internacional de Teatro de Angra (FITA), realizada na noite de quarta-feira (20), foi marcada pela emoção e pelo talento dos alunos da Oficina de Teatro Primeiro Ato, que subiram ao palco com o espetáculo “Gonzaga – Baião para Todos”. A apresentação entrou para a história do festival ao se tornar a primeira conclusão de curso realizada dentro da programação oficial da FITA.

O prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, acompanhado da primeira-dama e secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito, destacou a importância da iniciativa.

— É um orgulho para a Prefeitura de Angra dos Reis apoiar e promover este evento, ao lado dessa turma maravilhosa do Primeiro Ato. Hoje, celebramos não apenas um espetáculo, mas o talento e a criatividade de tantos angrenses que brilham nos palcos e nos inspiram. Quero aplaudir de pé cada artista que aqui se apresenta, porque vocês representam o melhor da nossa cidade. Angra pode muito mais, e quando investimos em cultura, estamos construindo não só o presente, mas também um futuro de oportunidades, de sonhos e de transformação para toda a nossa gente. Quando a FITA estreou em 2004, foi uma paixão instantânea. Angra amou a FITA e eu, como angrense raiz, fiquei orgulhoso com a grandiosidade deste evento que se tornou referência em todo o Brasil. Sempre que pude, colaborei para impulsionar e agora, como prefeito, me dei a missão de consolidar a FITA como o maior e melhor evento de teatro da América do Sul – comentou o prefeito.

Fundado em 2018, no segundo piso da Casa Larangeiras, o Primeiro Ato nasceu como uma oficina gratuita de teatro voltada para iniciantes, sob coordenação do ator Maykon Renan. Desde então, já impactou diretamente mais de 3 mil jovens e famílias angrenses, com montagens de destaque como A Aurora da Minha Vida, O Auto da Compadecida e Dona Odeth, que inclusive já foi apresentada em edições anteriores da FITA.

Para o diretor e coordenador do projeto, Maykon Renan, o impacto do trabalho vai além da arte.

— Já tirei alunos de crises, depressão e caminhos errados. Muitos hoje estão trabalhando e seguindo carreira. Ver o Primeiro Ato ocupando a pré-estreia da FITA é a confirmação de que o teatro é capaz de transformar vidas e abrir portas. É um passo histórico não só para os alunos, mas para toda a cidade de Angra – pontuou.

O evento também contou com a presença da secretaria de Juventude do município do Rio, Gabriella Rodrigues; do secretário de Articulação Governamental, Vitor Simões; do secretário de Comunicação da Prefeitura de Angra, William Gama; do presidente do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (IMAAR), Maurício Lamego; da secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê; da secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano e do secretário executivo de Gestão Cultural, Jefferson Affonso.