Guitarrista do Blitz, Rogério Meanda, morre aos 61 anos

Falecimento foi comunicado pela banda nas redes sociais

by alice couto

Foto: Reprodução/Instagram

Rio de Janeiro – Faleceu nesta segunda-feira (25), aos 61 anos, o guitarrista da banda de rock Blitz, Rogério Meanda. Além da banda, músico gravou com renomados artistas durante a carreira. A informação foi divulgada pela Blitz através das redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso irmão e guitarrista Rogério Meanda. Rogério foi parte essencial da história da Blitz e da vida de todos nós. Neste momento de dor, pedimos respeito e privacidade para a família, amigos e integrantes da banda”, diz a nota.

Evandro Mesquita, artistas como o cantor Flávio Venturini e o perfil de bandas como o Barão Vermelho se pronunciaram nas redes sociais lamentando a morte do colega.

