Juventude angrense se apresenta na Fita 2025

Angra dos Reis – A Secretaria de Cultura e Patrimônio de Angra dos Reis incluiu três jovens talentos angrenses na campanha oficial da 17ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra (Fita). A ação faz parte da política de incentivo à cultura e à formação artística desenvolvida no município.

Os atores Vitória Scoz, Erick Maroni e Micaela Quintanilha foram selecionados após audições realizadas na última segunda-feira (28), no Centro Cultural Theophilo Massad. Os três foram avaliados por critérios como presença cênica, interpretação e espontaneidade, e vão protagonizar o no

vo comercial da Fita 2025, que será exibido em veículos de comunicação nos próximos dias.

O processo seletivo tem como objetivo promover a participação da juventude angrense nas principais ações culturais do município, ampliando as oportunidades de visibilidade e profissionalização para os talentos locais.

“O projeto representa mais um passo na direção de uma política cultural inclusiva, que reconhece e investe nos artistas da cidade. Acreditamos no papel da cultura como instrumento de transformação social e estímulo à cidadania”, destaca a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.

O curador da Fita, João Carlos Rabello, também comentou a escolha.

“A campanha traduz o espírito do festival. A Fita sempre foi espaço de encontros e oportunidades, e incluir jovens artistas angrenses nesse processo reforça a missão do evento de dialogar com a cidade e impulsionar sua cena teatral”, disse Rabello.

A Fita 2025 será realizada entre 22 de agosto e 7 de setembro. Na programação, mais de 30 espetáculos, estreias nacionais e apresentações de grandes nomes do teatro brasileiro, como Vera Holtz, José de Abreu, Mel Lisboa e o homenageado da edição, Diogo Vilela.