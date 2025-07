Morre Preta Gil, aos 50 anos

País – Morreu neste domingo (20), nos Estados Unidos, a cantora Preta Gil, vítima de um câncer. Aos 50 anos de idade, a artista estava em tratamento desde 2023, quando anunciou publicamente seu diagnóstico. Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta era também atriz, apresentadora, empresária e diretora da Music2/Mind, agência de marketing e entretenimento.

Segundo a equipe da artista, ela se sentiu mal durante uma sessão de quimioterapia e os médicos constataram uma piora significativa no quadro da cantora. Preta chegou a anunciar que estava livre do câncer. Entretanto, em agosto do ano passado, comunicou aos fãs a volta da doença.

Ela deixa o filho, Francisco, de 30 anos, fruto do relacionamento com Otávio Muller, e a neta Sol de Maria, de 9.