“O Último Azul” em cartaz no Cine Gacemss 

Filme premiado de Gabriel Mascaro retrata Brasil distópico com exílio forçado de idosos; sessões em Volta Redonda vão até 3 de setembro

by Agatha Amorim

Trama se passa em um Brasil distópico que adota uma política de exílio forçado de idosos, transferidos pelo governo para colônias habitacionais. (Foto: Divulgação)

Volta Redonda – O Cine Gacemss, em Volta Redonda, exibe até 3 de setembro o longa brasileiro “O Último Azul”, em duas sessões. Dirigido por Gabriel Mascaro, o filme tem no elenco Rodrigo Santoro, Denise Weinberg e Miriam Socarrás.

Premiado internacionalmente, o longa venceu o Urso de Prata – Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim deste ano, além do Prêmio do Júri Ecumênico e o Prêmio do Júri dos Leitores do jornal Berliner Morgenpost. Em julho, conquistou também o prêmio de Melhor Filme Ibero-americano de Ficção no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no México.

A trama se passa em um Brasil distópico que adota uma política de exílio forçado de idosos, transferidos pelo governo para colônias habitacionais. Nesse cenário, a protagonista Tereza (Weinberg), de 77 anos, recebe a ordem de deixar sua casa em uma cidade industrial na Amazônia. Antes de ser enviada para o confinamento, ela decide realizar um último desejo: embarcar em uma viagem pelos rios da região, percurso que acaba transformando seu destino.

 

SERVIÇO:
Cine GACEMSS
De 28 de agosto a 3 de setembro de 2025
(nos dias 29 e 30 não haverá exibições)
Sessões: 18h45 e 20h20
Elenco: Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás
Gênero: Ficção científica e Drama
Duração: 1h27
Classificação: 14 anos
Rua 14 n 315 – Vila Santa Cecília – Volta Redonda
Ingressos à venda na portaria do Cinema – meia hora antes da sessão
Ou pelo site: https://www.veloxtickets.com/Portal/Ingresso/Cinema/Volta-Redonda

