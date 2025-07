‘Palco sobre Rodas’ leva cultura e diversão ao Água Limpa nesta quinta

Volta Redonda – Após estrear a temporada 2025 no bairro Eucaliptal, na noite de quarta-feira (23), o projeto “Palco Sobre Rodas” se apresenta nesta quinta-feira (24) no bairro Água Limpa, a partir das 19h, na Rua A, com fechamento da Travessa 4, no Guarda-mor.

Durante a primeira apresentação desta edição, o projeto reuniu moradores de todas as idades, que se divertiram com espetáculos gratuitos de teatro infantil e juvenil, malabares, palhaços, ventríloquos, mágicos, pintura de rosto e shows musicais.

“Durante este mês de aniversário de Volta Redonda (comemorado no último dia 17), estamos promovendo uma grande programação cultural, e nada melhor do que iniciar a temporada do Palco Sobre Rodas durante essa celebração. É um projeto sensacional, que leva cultura de forma gratuita e acessível a todos os bairros da cidade, inclusive aos mais afastados do centro, alcançando pessoas de todas as idades”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Para toda a família

A autônoma Priscila Souza Jorge, de 33 anos, acompanhou o filho Arthur Miguel, de 5 anos, e relembrou sua própria infância.

“Falei para o Arthur que a mamãe já tinha se divertido muito no Palco Sobre Rodas quando era criança, no Cidade Nova. Ele veio empolgado e está todo feliz pintando o rosto. É um evento muito bacana, as crianças amam e os adultos também. Parabéns pelo projeto, e que continue levando muita diversão para os bairros”, disse Priscila.

Valentina Castro, de 8 anos, era uma das mais animadas com as atrações. “Foi muito legal a pintura no rosto, o teatro, as mágicas. Estou me divertindo muito”, contou. A vizinha Júlia Luíza Alves, de 7 anos, também aprovou: “Eu já pintei o rosto, e a parte que mais gostei foi o teatro da Bruxinha que não largava do celular. Estou amando, tudo muito legal”.

O Palco Sobre Rodas conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e da Light. Tem ainda apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). A realização é da Viraliza Comunicação e do Blog Minuto Cultural.

“O Palco Sobre Rodas é um projeto de excelência, e demonstra isso a cada nova temporada. É uma alegria imensa ver moradores de todas as idades se divertindo, rindo, assistindo a peças teatrais, mágicas, tudo no seu bairro, perto de casa. Foi um sucesso no Eucaliptal e tenho certeza de que será assim durante todo o ano”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Programação

Na temporada 2025 do Palco Sobre Rodas, estão previstas 70 apresentações em diferentes bairros de Volta Redonda até dezembro. As edições ocorrerão, conforme a semana, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h. A programação completa está disponível nas redes sociais da prefeitura: @prefeituravr.

Confira abaixo o calendário de julho e agosto do Palco Sobre Rodas:

24/07 (quinta-feira): Água Limpa (Rua A, fechando a Travessa 4- Guarda-mor);

29/07 (terça-feira): Brasilândia (Praça da Rua 6);

30/07 (quarta-feira): 249 (em frente ao ginásio);

31/07 (quinta-feira): Volta Grande II (Rua Alfredo Moreira, ao lado do viaduto);

05/08 (terça-feira): Siderópolis (Rua 651, em frente ao nº 20);

06/08 (quarta-feira): Santa Cruz (Avenida dos Ex-Combatentes, no canteiro central);

07/08 (quinta-feira): Estrada União (quadra do Morada do Campo);

12/08 (terça-feira): Siderlândia (campo do Siderlândia);

13/08 (quarta-feira): Parque das Garças (quadra na Rua das Maritacas);

14/08 (quinta-feira): Retiro (em frente ao Ginásio Amaro Inácio);

18/08 (segunda-feira: Jardim Normândia (praça principal do bairro);

19/08 (terça-feira): Coqueiros (Rua Jorge Caetano Cimonato, na quadra de esportes);

20/08 (quarta-feira): Nova Primavera (praça do bairro na Rua Ponciano);

21/08 (quinta-feira) Jardim Tiradentes (praça da Rua 835);

25/08 (segunda-feira): Ilha Parque (praça principal);

26/08 (terça-feira): Santa Rita do Zarur (Núcleo Passa Quatro);

27/08 (quarta-feira): São Cristóvão (Praça João Balbino, na Av. Francisco Evangelista Delgado);

28/08 (quinta-feira): Jardim Belmonte (Rua Cecília Meirelles).

Foto: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR