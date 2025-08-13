quarta-feira, 13 agosto 2025
Papatinho é atração do Festival da Juventude em VR

Beatmaker de hits como 'Onda Diferente' comanda noite que inclui batalhas de MCs

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Volta Redonda – A Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda (RJ), recebe no próximo sábado (23) o Festival da Juventude, promovido pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv). O evento começa às 18h e terá como atração principal o produtor, beatmaker e DJ Papatinho, considerado um dos principais nomes do rap e do trap no país.

Reconhecido por colaborações com artistas como Anitta e Ludmilla e por ter reunido as cantoras com o rapper estadunidense Snoop Dogg no hit “Onda Diferente”, Papatinho acumula parcerias com nomes de peso da música brasileira e internacional. A programação do festival inclui ainda outras apresentações artísticas e atividades voltadas ao público jovem.

“O Festival da Juventude é mais do que um evento musical, é uma celebração da nossa juventude e da cultura urbana. Queremos proporcionar um espaço de encontro, aprendizado e diversão, valorizando talentos e trazendo grandes nomes como o Papatinho para inspirar nossos jovens. É um momento de mostrar que Volta Redonda investe na juventude e acredita no seu potencial”, disse o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho.

Quem for curtir o evento contará com praça de alimentação, e as equipes da Guarda Municipal (GMVR) e da Operação Segurança Presente vão atuar na segurança.

“Nossa programação do Mês da Juventude foi pensada para envolver a juventude em diferentes expressões culturais e artísticas. Desde as oficinas até os shows, queremos oferecer experiências que estimulem a criatividade, o empreendedorismo e a participação social dos jovens”, destacou o subsecretário da Sejuv, Sérgio Loureiro.

Programação musical

O repertório de apresentações começa na abertura do festival com a Fantástica Fábrica de Freestyle, que reunirá MCs da Batalha da Aposta, Roda Cultural de Volta Redonda, Batalha Central e Batalha da Torre. Em seguida será a vez do rapper TH6 subir ao palco e animar o público presente.

Foto: Divulgação

A noite encerra com o show especial de Papatinho, beatmaker responsável por sucessos que misturam o funk 150 BPM (Batidas Por Minuto) com trap, entre eles a música “Onda Diferente” que hoje soma mais de 100 milhões de streams apenas no Spotify; e sua colaboração com rapper Orochi, “Amor de Fim de Noite”, que chegou a 200 milhões de stream também na mesma plataforma, além da produção de grande parte do álbum “Kisses”, de Anitta. Foi Papatinho também quem produziu todo o multipremiado álbum “Abaixo de Zero: Hello Hell”, de Black Alien, com o melhor do rap clássico, no estilo boom bap.

Biografia

Nascido Tiago da Cal Alves, Papatinho ganhou o apelido na primeira gravação que fez com os amigos de infância Cert, Rany, Money, Batoré, Maomé e Ari. Juntos, eles formaram a ConeCrewDiretoria, o primeiro (e, até hoje, um dos maiores) fenômenos do rap brasileiro, revelado pela internet.

O EP “Rio”, primeiro lançamento como artista pela Warner Music Brasil, já marca mais de 100 milhões de streamings e é certificado disco de ouro pela sua vendagem. Um trabalho 100% carioca (dos artistas convidados à capa, assinada pelo respeitado grafiteiro Marcelo Ment) e 100% com a cara do beatmaker, um dos fundadores do lendário grupo de rap ConeCrewDiretoria.

O grupo foi responsável por recolocar o hip-hop carioca (que já revelara nomes como Marcelo D2, Black Alien & Speed e Gabriel O Pensador) como um dos epicentros do cenário nacional.

Autodidata, dedicou-se tanto aos programas de produção e à arte do sample que alcançou seu primeiro grande sucesso nacional quando usou trechos de “I put a spell on you”, da diva do jazz Nina Simone, na track “Chama os Mulekes”. Sua importância nessa área é tanta que foi o primeiro artista do país a ter “sampler” como instrumento de especialidade na carteira da Ordem dos Músicos do Brasil.

A partir do sampler, Papatinho aprendeu a usar synths, bateria e percussão eletrônica, criando assim beats próprios com sua própria assinatura, eternizados em faixas de artistas como Criolo, Anitta, Marcelo D2, Gabriel O Pensador, Black Alien, Sabotage, Marcelo Yuka, Mr. Catra, Ludmilla e Capital Inicial.

Todo esse talento abriu portas para sua carreira internacional, na qual coleciona parcerias do quilate do mundialmente conhecido will.i.am (Black Eyed Peas) e outras super estrelas como Travis Barker (Blink 182), The Game e Snoop Dogg.

