Paraty recebe Festival da Cachaça, Cultura e Sabores a partir de quinta

Paraty – Paraty se prepara para sediar, de quinta-feira (14) a domingo (17), no Areal do Pontal, mais uma edição do Festival da Cachaça, Cultura e Sabores. O evento, um dos mais aguardados do calendário turístico da cidade, reunirá atrações musicais, apresentações culturais, gastronomia e a tradicional feira de alambiques com as premiadas cachaças artesanais locais.

A programação será distribuída ao longo de quatro dias, com entrada gratuita. Entre as atrações musicais confirmadas estão Milton Guedes, Érica Carvalho, Thiago Martins e Dom Paulinho Lima.

Programação

14 de agosto – Quinta-feira

19h – Apresentação do Grupo de Dança Xiba Cateretê (Tarituba)

20h – Abertura oficial com presença de autoridades e produtores locais

21h – Ciranda Elétrica

22h30 – Show de Érica Carvalho

15 de agosto – Sexta-feira

10h às 2h – Feira de Alambiques e expositores

10h – Aula-show com Rô Gouvêa (Sebrae) – Brigadeiro de Gabriela

11h – Apresentação cultural

14h – Grupo É Tudo Nosso

16h – Aula-show com Rô Gouvêa – Penne com molho de funghi e cachaça

17h – Aula-show de coquetelaria com Angeli e Jana

17h – Exibição do documentário Cachaça (Cinema da Praça)

18h – Grupo Cia de Dança – Dança Folclórica

21h – Show de Igor Yamas

22h30 – Show de Thiago Martins

16 de agosto – Sábado

10h às 2h – Feira de Alambiques

10h – Aula-show com Rô Gouvêa – Cachamissú

11h – Roda de conversa: Mulheres nos alambiques

14h às 17h – Recreação com equipe da Secretaria de Esportes

14h – Samba da Benção

15h – Aula-show com Taiz Pimenta – Camarão e vôngole flambados na Cachaça Gabriela

16h – Chegada da Cavalgada e concurso de contos e prosas

20h – Cortejo com bonecos gigantes

21h – Show Mulheres de Chico

22h30 – Show de Milton Guedes

17 de agosto – Domingo

10h às 2h – Feira de Alambiques

10h – Aula-show com Débora Cristina – Cuca de Cachaça com banana flambada + café com caldo de cana

11h – Cozinha das Tradições – Coletivo do Fórum das Comunidades Tradicionais (caiçaras, quilombolas e indígenas)

14h – Samba de Rosena

16h – Aula-show com Bruno Alves – Drink Jussara Anciã

17h – Oficina Cachaça & Algas: Sabores do Mar e da Terra com Aparecida Ayres

17h – Exibição do documentário Cachaça (Cinema da Praça)

21h30 – Show de Dom Paulinho Lima