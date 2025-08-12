Paraty recebe Festival da Cachaça, Cultura e Sabores a partir de quinta

Paraty – Paraty se prepara para sediar, de quinta-feira (14) a domingo (17), no Areal do Pontal, mais uma edição do Festival da Cachaça, Cultura e Sabores. O evento, um dos mais aguardados do calendário turístico da cidade, reunirá atrações musicais, apresentações culturais, gastronomia e a tradicional feira de alambiques com as premiadas cachaças artesanais locais.
A programação será distribuída ao longo de quatro dias, com entrada gratuita. Entre as atrações musicais confirmadas estão Milton Guedes, Érica Carvalho, Thiago Martins e Dom Paulinho Lima.
Programação
14 de agosto – Quinta-feira
19h – Apresentação do Grupo de Dança Xiba Cateretê (Tarituba)
20h – Abertura oficial com presença de autoridades e produtores locais
21h – Ciranda Elétrica
22h30 – Show de Érica Carvalho
15 de agosto – Sexta-feira
10h às 2h – Feira de Alambiques e expositores
10h – Aula-show com Rô Gouvêa (Sebrae) – Brigadeiro de Gabriela
11h – Apresentação cultural
14h – Grupo É Tudo Nosso
16h – Aula-show com Rô Gouvêa – Penne com molho de funghi e cachaça
17h – Aula-show de coquetelaria com Angeli e Jana
17h – Exibição do documentário Cachaça (Cinema da Praça)
18h – Grupo Cia de Dança – Dança Folclórica
21h – Show de Igor Yamas
22h30 – Show de Thiago Martins
16 de agosto – Sábado
10h às 2h – Feira de Alambiques
10h – Aula-show com Rô Gouvêa – Cachamissú
11h – Roda de conversa: Mulheres nos alambiques
14h às 17h – Recreação com equipe da Secretaria de Esportes
14h – Samba da Benção
15h – Aula-show com Taiz Pimenta – Camarão e vôngole flambados na Cachaça Gabriela
16h – Chegada da Cavalgada e concurso de contos e prosas
20h – Cortejo com bonecos gigantes
21h – Show Mulheres de Chico
22h30 – Show de Milton Guedes
17 de agosto – Domingo
10h às 2h – Feira de Alambiques
10h – Aula-show com Débora Cristina – Cuca de Cachaça com banana flambada + café com caldo de cana
11h – Cozinha das Tradições – Coletivo do Fórum das Comunidades Tradicionais (caiçaras, quilombolas e indígenas)
14h – Samba de Rosena
16h – Aula-show com Bruno Alves – Drink Jussara Anciã
17h – Oficina Cachaça & Algas: Sabores do Mar e da Terra com Aparecida Ayres
17h – Exibição do documentário Cachaça (Cinema da Praça)
21h30 – Show de Dom Paulinho Lima