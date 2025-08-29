Pinheiral recebe Pontos de Cultura para encontro regional

Pinheiral – Pinheiral Artistas e produtores da região vão participar do encontro Microteia da Rede Cultura Viva, neste sábado (30), das 9h às 17h, na Casa de Cultura de Pinheiral, na Praça Teixeira Campos, no Centro. Com entrada gratuita, o evento reunirá Pontos e Pontões de Cultura, coletivos e gestores públicos para trocas de ideias.

A programação, que inclui apresentações artísticas, é coordenada pelo Ponto de Cultura Jongo de Pinheiral. Às 11h30, Mestre Tota e Mestra Fatinha falarão sobre o Comitê de Cultura do Médio Paraíba. O grupo Afro Iya Mi Dunda vai se apresentar no encerramento.

A gestão das Microteias no estado é do Pontão Gestão Viva 3.0. A ação é uma realização da Secretaria estadual de Cultura e Economia Criativa e do Ministério da Cultura, através da Política Nacional Aldir Blanc, com apoio da Prefeitura.

Recentemente aconteceram Microteias nas cidades de Paraty, Rio, Cabo Frio, Maricá e Nova Friburgo. Segundo os coordenadores da Gestão Viva 3.0., a ideia é fortalecer as relações e as ações entre os produtores culturais locais.

“Os encontros dos Pontos de Cultura são chamados de Teias, em todo o país. Fazemos as Microteias para aproximar e reforçar trabalhos de artistas locais, em encontros regionais em todo o estado”, explica Davy Alexandrisky, coordenador da Gestão Viva 3.0.