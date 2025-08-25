Praça Zumbi dos Palmares recebe Festival No Mesmo Barco em Angra

Angra dos Reis – A Praça Zumbi dos Palmares será palco do Festival No Mesmo Barco nos dias 30 e 31 de agosto. O evento é gratuito e reúne atrações de música, artes plásticas e outras manifestações culturais, sendo viabilizado pelo edital Fomenta Festival com apoio da Secretaria de Cultura e Patrimônio de Angra.

A programação contempla artistas locais que representam a diversidade cultural de Angra. No sábado (30), o público vai acompanhar as apresentações de Regional Choro Caiçara, Jackson Santos, Davi Vianna, Samba Di Garota e Rodrigo Camacho. No domingo (31), a manhã será embalada por Túlio Pereira e Trio e pelo Grupo Riscando o Salão, com encerramento especial em uma animada aula de dança com o professor Agnaldo Ferreira.

Para a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, a realização do festival em Angra reflete o empenho da gestão municipal em ampliar o acesso à cultura e criar novos espaços de oportunidades.

“A cultura também é um momento de construir oportunidades. É um compromisso que temos seguido por determinação do prefeito Cláudio Ferreti: buscar parcerias que garantam a realização desses eventos em nosso município e que valorizem os nossos artistas”, destacou.

O festival também abre espaço para artistas plásticos da cidade, que poderão expor e comercializar suas obras nos dois dias, fortalecendo a economia criativa e dando mais visibilidade à produção local.

“Queremos que cada apresentação e cada obra exposta seja um convite para navegar junto nesse barco da cultura. Além de celebrar a arte, o festival fortalece a economia criativa, já que os artistas plásticos terão a oportunidade de expor e comercializar seus trabalhos. Angra tem muito talento, e este evento mostra como a cultura pode unir e transformar”, ressaltou Fernanda Camargo, produtora do festival.