Presidente do Instituto Dagaz debate aspectos sobre ESG na Rio Innovation Week

Rio – A presidente do Instituto Dagaz, Marinez Fernandez, participou, na tarde de quarta-feira (13), como palestrante da Rio Innovation Week 2025, um dos maiores eventos globais voltados à tecnologia, inovação e transformação social. A conferência, realizada entre os dias 12 e 15 de agosto no Rio de Janeiro, reúne mais de 3 mil participantes e uma programação diversa e conecta diferentes setores da sociedade.

Marinez integrou a mesa de debate com o tema “ESG na Prática: Conexões Entre Empresas, Governos e OSCs”, que abordou os bastidores da articulação entre o setor privado, o poder público e as organizações da sociedade civil, além dos desafios e oportunidades para fortalecer ações baseadas em práticas ESG (Ambiental, Social e Governança).

A participação do Instituto Dagaz ocorreu a partir de um convite da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, do projeto RioSolidário e do Ministério da Cultura.

Durante sua fala, Marinez agradeceu pela oportunidade e destacou o impacto da presença de representantes do interior em espaços estratégicos de discussão.

“Nossa participação foi a garantia de que o Estado é muito além da capital. Representamos o interior, inclusive aqueles que não puderam estar presentes fisicamente. Falamos em nome de cada organização social, cada cidadão que atua de forma voluntária. É essencial que sejamos enxergados com equidade, pois enfrentamos os mesmos desafios das grandes cidades – afirmou.

Marinez também reforçou que mudanças estruturais passam por revisão de políticas públicas e fortalecimento das parcerias entre sociedade civil, governos e setor privado.

“Nada muda se nós não mudarmos. A parceria público-privada pode, sim, ser transformadora e alcançar territórios onde o Estado muitas vezes não chega”, completou.