Primeira Casa de Cultura do estado, em Angra, completa 40 anos

Angra dos Reis – Os realizadores de cultura da cidade celebraram os 40 anos da Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis nesta segunda-feira (25). O espaço, inaugurado em 1985 após intensa mobilização da classe artística angrense, foi a primeira Casa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e se consolidou como um dos principais equipamentos culturais do município e da Costa Verde.

Instalada em um sobrado histórico de 1824, a Casa foi preservada graças à união de artistas e intelectuais locais que se mobilizaram contra a ameaça de demolição. O movimento garantiu não apenas a preservação do patrimônio arquitetônico, mas também o nascimento de um espaço voltado à arte, à cultura e à memória de Angra dos Reis.

Desde então, exposições, cursos, oficinas, palestras e apresentações diversas ocupam suas salas, dando vida a uma agenda cultural permanente.

Para marcar a data, a Secretaria de Cultura e Patrimônio organizou uma programação especial em frente à Casa, na Rua do Comércio, reunindo moradores, artistas, turistas e admiradores da cultura angrense. Houve apresentações musicais, oficina de desenho, dança, sarau, coral da Melhor Idade e a peça Gonzaga, um baião para todos, encenada pelos alunos da Oficina Primeiro Ato.

O evento também contou com o tradicional “parabéns” e o corte do bolo, simbolizando a vitalidade e a renovação da Casa como patrimônio vivo da cidade.

A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, ressaltou a relevância da data.

“Celebrar os 40 anos da Casa de Cultura é reconhecer sua importância histórica e social. Esse espaço nasceu da luta do setor artístico e continua sendo um lugar de resistência e valorização da arte. Reafirmamos o compromisso da Prefeitura em manter viva a memória e fortalecer as manifestações culturais que enriquecem a vida da nossa população”, disse.