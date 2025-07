Programação Cultural da Festa de Sant’Ana 2025 movimenta Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Paróquia Catedral Senhora Sant’Ana deu início à programação cultural da Festa de Sant’Ana 2025, na última quarta-feira (23). A iniciativa se estende até o próximo domingo (27) e conta com shows, corridas, barracas de comida, bebidas, doces, pescaria, bingo e artesanatos.

Os shows acontecem a partir das 20h, na praça da Igreja Sant’Ana, localizada na Rua Barão do Rio Bonito, 240, no bairro Santana, com apoio da prefeitura de Barra do Piraí. Os show de Claudinei: a Potência do Forró, na quarta-feira, e Bruninho Nascimento, na quinta-feira (24), a programação festiva já começou com muita animação.

A programação segue com apresentações de nome no município. A Banda Católica Anjos da Rua e a Banda Koy, com convidados no Projeto Samba e Choro, agita o público nesta sexta-feira (25). No sábado (26), o show fica por conta do cantor Pedrão. Já no domingo (27), a apresentação será do Forró dus Cabras e do Bloco Conto do Vigário.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, disse que é uma grande honra para a prefeitura apoiar a Festa de Sant’Ana, e parabenizou a paróquia pela organização do evento.

“É uma honra muito grande poder apoiar uma festividade tão tradicional no município como a Festa de Sant’Ana. Fico muito feliz com a alegria dos barrenses, que têm inúmeras memórias com essa festividade. Parabenizo a Paróquia Catedral Senhora Sant’Ana pela excelente organização”, disse a prefeita.

Algumas atividades tradicionais se destacam no restante da programação. No dia 26 de julho, será realizado o Almoço da Padroeira, das 12h30 às 14h30, com cartão individual no valor de R$ 18,00. Já no dia 27 de julho, a programação começa cedo com a Corrida da Padroeira, às 8h30, seguida pela Corrida da Padroeirinha, às 10h30, reunindo participantes de diferentes faixas etárias em um momento de esporte e confraternização.

Padre Paulo, membro da Paróquia Catedral Senhora Sant’Ana, expressou sua alegria com a festividade e agradeceu a participação da população e o apoio da prefeitura.

“É com grande alegria que podemos fazer todo o povo viver a alegria, a esperança e a fé nesse encontro de pessoas, grupos e diferentes gerações, mesmo de distintos credos, na Casa da Senhora Santana, celebrando a Padroeira. A todos e todas que estão colaborando conosco, o nosso muito obrigado. E, de maneira especial, a nossa gratidão por todo o apoio, infraestrutura, parceria e amizade da Prefeitura de Barra do Piraí, na pessoa de nossa prefeita Katia Miki”, declarou o Padre Paulo.