Programação do Angra Motofest conta com homenagem a Ozzy Osbourne

Angra dos Reis – A edição deste ano do Angra Motofest, com início nesta quinta-feira (24), na Praia do Anil, fará uma homenagem ao cantor britânico Ozzy Osbourn. O artista faleceu na última terça-feira (22), aos 76 anos.

O tributo será feito pela banda Faixa Etária, no evento que celebra o Dia do Motociclista, comemorado no próximo domingo (27).

Além dos shows, o evento reúne motociclistas do estado e de outras regiões. Segundo dados do Detran-RJ, o estado do Rio possui a terceira maior frota de motocicletas do país, com cerca de 1,2 milhão de veículos.

O presidente da Associação dos Motociclistas do Estado do Rio (AMO-RJ), Carlos Maggiolo, afirmou que a data também deve servir de alerta para políticas públicas voltadas à segurança dos condutores. Ele defendeu a criminalização do uso da linha chilena, material que causa acidentes fatais envolvendo motociclistas.

“Por outro lado, também é momento de cobrar do poder público a criminalização do uso da linha chilena, com punições realmente severas, além da implementação de políticas públicas que coloquem fim a essa prática macabra que continua tirando vidas de motociclistas”, afirmou Maggiolo

João Willi, presidente da Companhia de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra), ressaltou a importância dos encontros de motociclistas para o desenvolvimento do turismo regional:

“O turismo em Angra dos Reis está em alta mesmo fora da temporada. O Angra Motofest é um dos eventos que contribuem para atrair visitantes. A temporada de cruzeiros 2025/2026 deve registrar um crescimento superior a 30% em relação à anterior, com mais de 30 navios previstos apenas no Centro de Angra”, destacou Willi.

Confira a programação:

Quinta-feira (24)

18h – Som mecânico

20h – Corredor X

22h – Raimundos

Sexta-feira (25)

17h – Som mecânico

18h – Panorama

20h – Riverside Jack

22h – Faixa Etária

00h – Camisa de Vênus

Sábado (26)

10h – Som mecânico

15h- Hell Visions

17h – Opus Dort

19h – Wheeling com a equipe Adrenalina Moto Show

20h- Papo Reto

22h – Velotrol

00h – Sanctuarium

Domingo (27)

10h – Som mecânico

13h – Banda Íris

15h – Wheeling com a equipe Adrenalina Moto Show

16h – Galera do Vinil

18h – Wheeling com a equipe Adrenalina Moto Show

19h – Motoroad

21h – Valleriana