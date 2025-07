Projeto ‘Cine em Ação’ leva filme gratuito ao centro de Quatis na quarta (30)

Projeto ‘Cine em Ação’ leva cinema gratuito à Praça Dr. Teixeira Brandão em Quatis

Quatis – O projeto “Cine em Ação”, contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), chega à Praça Dr. Teixeira Brandão, no centro de Quatis, na próxima quarta-feira (30). A exibição do filme “Um Tio Quase Perfeito” será aberta ao público, com entrada gratuita, a partir das 18h30.

A iniciativa é resultado de recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura e da PNAB de Fomento à Cultura. O projeto é de autoria de Antônio Carlos Barsotine e tem como objetivo garantir acesso às atividades culturais em espaços públicos, promovendo inclusão e desenvolvimento social.

O Cine em Ação estreou na última quarta-feira (23), no CIEP 492, também em Quatis, e segue levando cinema a diferentes pontos da cidade.