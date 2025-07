Resende abre vagas para oficinas gratuitas de teatro musical

Resende – A Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Coro de Câmara Vozes das Agulhas Negras, está com inscrições abertas para o Projeto MusiArte: Teatro Musical. A iniciativa oferece oficinas e cursos livres voltados à formação de novos artistas para os grupos de coral da cidade.

As atividades serão realizadas aos sábados, das 9h às 13h, na sede do projeto, localizada na Praça PEC, no bairro Morada da Montanha.

Regido pelo maestro Oséas Moreira, o projeto oferece oficinas gratuitas de canto, dança e teatro para jovens e adultos entre 12 e 38 anos. Serão formados três grupos distintos conforme a faixa etária e aptidão dos participantes: Coral Infantojuvenil, Madrigal Jovem e Grupo Teatral. A culminância está prevista para dezembro de 2025, com apresentações vocais e cênicas.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Espaço Z, na Avenida Gustavo Jardim, s/nº, no Centro. Os interessados devem apresentar uma foto ¾, documento com foto e comprovante de residência. Para menores de 18 anos, a matrícula deve ser feita por um responsável legal, que também deverá apresentar documento com foto.

“O Projeto MusiArte: Teatro Musical reforça o compromisso da Prefeitura de Resende com a democratização da cultura, oferecendo à população mais uma oportunidade de explorar as artes e participar de espetáculos gratuitamente”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Professor Wilson.