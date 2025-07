Resende celebra o Dia do Escritor com cinema e exposição literária

Resende – A Casa Claudionor Rosa, no Centro Histórico de Resende, celebra o Dia Nacional do Escritor com uma programação voltada aos amantes da literatura e do cinema. Nesta sexta-feira (25), às 19h, o espaço será ponto de encontro cultural com uma exposição de autores locais e a exibição gratuita do premiado filme Meu Pé de Laranja Lima.

Adaptação da obra de José Mauro de Vasconcelos, o filme narra a história de Zezé, um menino de 8 anos que, diante das dificuldades enfrentadas por sua família, encontra refúgio na imaginação e na amizade com um pé de laranja lima. Com direção de Marcos Bernstein, a produção foi vencedora do prêmio de Melhor Filme no Festival de Cinema Brasileiro e preserva a essência do livro publicado em 1968.

Além da exibição, a pipoca também será cortesia da casa. Luciano Rosa, presidente do Ponto de Cultura e Memória Claudionor Rosa, destacou o objetivo do evento:

“É compromisso desta instituição reunir os amantes da cultura, do cinema e da literatura, como sempre quis meu pai. Esta noite é um presente para Resende – um convite à emoção e à valorização das artes que nos conectam”, afirmou.

Os escritores da cidade também serão homenageados com uma exposição de suas obras antes da sessão. “Todos os autores da cidade que temos em nosso acervo, e mais alguns que estamos buscando, estarão disponíveis para que o público os conheça. Que todos sejam homenageados pelo seu trabalho e esforço criativo”, acrescentou.

A Estácio Resende apoia o evento. Para o diretor do campus, Arthur Gonçalves Rosas, o incentivo à cultura é parte da missão da instituição:

“Acreditamos que o acesso à cultura tem papel importante no desenvolvimento do pensamento crítico e na educação”, afirmou.

Serviço:

Dia do Escritor na Casa Claudionor Rosa

Sexta-feira (25)

17h – Exposição de obras de autores resendenses

19h – Exibição do filme Meu Pé de Laranja Lima (Brasil, 2012)

Local: Casa Claudionor Rosa – Centro Histórico de Resende

Entrada franca

Informações: (24) 99938-9675