Segundo dia do Arraiá da Cidade atrai grande público no Cais de Santa Luzia

Angra dos Reis – O Arraiá da Cidade reuniu uma multidão na noite deste sábado (2), no Cais de Santa Luzia, em Angra dos Reis. Em sua segunda noite, o evento reafirmou seu lugar de destaque no calendário cultural angrense, com uma programação marcada por tradição e animação.

As quadrilhas juninas Renascer, Arrastapé, Cumpadre Nequinho, Dona Junina e Zé do Brejo encantaram o público com apresentações cheias de criatividade, cores, alegria e celebração à cultura popular.

Depois das quadrilhas, a noite ganhou ritmo com o cantor Sandro Santos, que abriu a sequência de shows com muito forró. Em seguida, a banda Rastapé assumiu o palco, trazendo a força do forró universitário e fazendo o público cantar sucessos como “Colo de Menina”, “Quando o Amor Se Vai”, “Beija-Flor” e “Só Pra Ficar Com Você”. Com mais de 20 anos de estrada, o grupo mostrou porque é referência nacional no gênero.

Para a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, a festa está superando expectativas.

“Essa segunda noite mostrou a grandiosidade do Arraiá da Cidade. Ver as famílias reunidas, prestigiando nossas quadrilhas e dançando forró com alegria, é a prova de que estamos fortalecendo nossa cultura popular e promovendo momentos únicos para a população”, destacou.

O Arraiá da Cidade segue até neste domingo (3), com o encerramento em grande estilo, apresentações juninas e shows de Ramon Mendes e Frank Aguiar, o consagrado “Cãozinho dos Teclados”. Também neste domingo, será conhecida a quadrilha campeã do Arraiá da Cidade.

Confira a programação neste domingo (3):

19h – Academia Junina

19h50 – Escorrega Show

20h40 – Dito Peres

21h30 – Juniarte

22h20 – Zé Buscapé

Após – Zé Raimundinho

Logo após: Shows com Ramon Mendes e Frank Aguiar.