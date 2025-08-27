Sessão Fitinha encanta crianças da rede municipal no Teatro Municipal de Angra

Angra dos Reis – A magia do teatro infantil tomou conta do Centro Cultural Theóphilo Massad (CCTM), nesta terça-feira (26), com a estreia da Sessão Fitinha, iniciativa que emociona e diverte centenas de crianças da rede municipal de ensino. O projeto contempla uma série de espetáculos que serão apresentados no Teatro Municipal, no CCTM e na tenda principal da Fita 2025, montada no Cais Santa Luzia, conforme a programação.

A abertura ficou por conta da peça “Fios de Ouro”, apresentada pela Cia. Chão de Estrelas. Com música, humor e muita interação, o espetáculo narra a história de um rei ganancioso e de uma camponesa desafiada a transformar palha em ouro. Para cumprir a missão, ela aceita a ajuda de um homenzinho misterioso, mas o preço cobrado pode ser alto demais. O público mergulhou em um enredo cheio de magia, suspense e surpresas, que prendeu a atenção do início ao fim, especialmente das crianças, que vibraram com cada cena.

O elenco contou com a atuação dos artistas angrenses Alan Russo, Bea Cabral e Richard Marx, sob direção e autoria de Richard Marx.

A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou a importância de iniciativas como esta.

“A Sessão Fitinha é uma ação fundamental porque fomenta a arte ainda na primeira infância. O contato das crianças com o teatro, com a música e com o encantamento da cena ajuda a formar cidadãos mais sensíveis, críticos e conscientes do valor da cultura”, ressaltou.

A programação segue ao longo dos próximos dias, pensada para atender diferentes faixas etárias e garantindo acessibilidade e inclusão. Na quarta-feira (27), será apresentada a peça A Rosa que Gira a Roda. No dia 3 de setembro, será a vez de Era uma Vez no Sítio do Pica-Pau Amarelo, seguida de Meio Ambiente é com a Gente, no dia 4. Encerrando a série, no dia 5 de setembro, o público poderá conferir Alice, Uma Aventura Musical.