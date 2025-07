Shows da Casa da Música de Paraty na Flip marcam nova fase do projeto

Paraty – A Casa da Música de Paraty, projeto educacional que oferece formação musical gratuita para crianças e jovens da Costa Verde, inicia uma nova fase com o patrocínio da Motiva, por meio do seu Instituto. A parceria será celebrada durante a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), com apresentações especiais de três grupos da instituição na programação da Casa Flip+Motiva.

Os concertos destacam o impacto pedagógico e artístico da Casa da Música, que oferece 290 vagas em 23 modalidades de ensino e cerca de 400 horas mensais de aulas. O ambiente valoriza tanto a técnica quanto a expressão artística, contribuindo para o desenvolvimento cultural da comunidade.

Entre os grupos que se apresentam estão o Duo Julianna (flauta e violão), o Trio de Violões e o Duo de Violinos – cada um representando diferentes fases da formação musical oferecida.

A iniciativa marca não apenas o início do apoio da Motiva, como também celebra a captação de recursos por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD), vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paraty (CMDCAP). Esse mecanismo permite que empresas destinem parte do imposto de renda a projetos sociais, fortalecendo iniciativas transformadoras como a Casa da Música.

PROGRAMAÇÃO – CASA DA MÚSICA NA CASA FLIP+MOTIVA (ENTRADA GRATUITA)

Quinta-feira (31) | 18h30

Duo Julianna

Julia Lopes (violão de 7 cordas) e Anna Luiza Damasceno (flauta transversal)

Repertório: Vou Vivendo, Carinhoso, Flor Amorosa, Pedacinho do Céu, Benzinho

Sexta-feira (1º) | 18h30

Trio de Violões

Diogo Junver, Júlia Lopes e Miguel Mota Veloso | Regência: André Pantera

Repertório: Odeon, First Circle, Minuano, Um Tom para Jobim, Tico-Tico no Fubá, Sons de Carrilhões, Santa Morena, Brasileirinho

Domingo (3) | 11h00

Duo de Violinos

Alunas da Casa da Música | Direção artística: Felipe Karan

Repertório: Petits Duos Nº 1 e Nº 2 (Mazas), Duos Nº 1, 2 e 3 (Kalliwoda), Canon in D (Pachelbel)

SOBRE A CASA DA MÚSICA

Fundada em 2014, a Casa da Música de Paraty é um espaço de formação, criação e convivência que tem como missão transformar vidas por meio da música. Mais de 3 mil alunos já passaram pela instituição.

Atualmente, a Casa oferece cursos gratuitos de violão, guitarra, violino, viola, violoncelo, flauta doce, flauta transversal, saxofone, piano, cavaquinho, contrabaixo elétrico, percussão, escaleta, teoria musical, harmonia funcional, história da música latino-americana, além de práticas de conjunto como orquestras, cameratas e grupos de choro.

Além das aulas, a Casa da Música gerencia a Orquestra Municipal de Paraty e organiza apresentações públicas, fortalecendo o vínculo entre a comunidade e a arte. Um verdadeiro patrimônio afetivo da cidade, a instituição pulsa no ritmo da transformação social por meio da cultura.