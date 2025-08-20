Sider Shopping promove oficina de balé infantil gratuita

Volta Redonda – O Sider Shopping receberá, neste sábado (23) e domingo (24), o Reino Encantado, escolinha de Ballet gratuita no Clubinho do Sider, espaço dedicado a atividades voltadas para o público infantil. A ação será realizada no subsolo do shopping das 14 às 18h e promete encantar crianças e responsáveis com uma experiência lúdica, educativa e cheia de movimento. A atividade é promovida em parceria com a professora de balé Laryssa Moreira, profissional com ampla experiência no ensino da dança para crianças.

Com metodologia inclusiva e adaptada para o público infantil, a oficina será uma introdução ao universo do balé clássico, com foco em despertar o interesse pela dança e estimular o desenvolvimento motor, a coordenação e a criatividade dos pequenos trazendo a ludicidade das histórias dos contos de fadas. Durante as atividades, as crianças terão contato com passos básicos da dançar exercícios de alongamento com a dinâmica de um “baile de princesas”, para tal, todos estão convidados a irem fantasiados das suas personagens favoritas.

A iniciativa faz parte da programação do Clubinho do Sider, projeto do Sider Shopping que busca oferecer atividades culturais e recreativas gratuitas para o público infantil. Além de proporcionar momentos de lazer, o objetivo é contribuir com a formação cultural das crianças por meio de vivências artísticas e educativas. Para participar, basta se inscrever no link disponível no site do shopping e os responsáveis devem acompanhar as crianças durante toda a atividade.

Para Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider, o balé vai muito além da técnica.

“O balé desenvolve disciplina, autoestima, expressão corporal e emocional. É uma arte que transforma e encanta, e é um privilégio poder oferecer essa experiência de forma gratuita para tantas crianças”, explicou.

Serviço

Reino Encantado Escolinha de Ballet no Clubinho do Sider

Datas: 23 e 24 de agosto

Horário: 14h às 18h

Local: Subsolo do Sider Shopping

Evento Gratuito para crianças de 4 a 8 anos

Inscrições pelo site do shopping

Mais informações nas redes sociais do Sider Shopping.