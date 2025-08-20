quarta-feira, 20 agosto 2025
Fale conosco

Sider Shopping promove oficina de balé infantil gratuita

Reino Encantado, escolinha de Ballet gratuita promove espaço dedicado às crianças no sábado (23) e no domingo (24)

by alice couto

Foto: Freepik

Volta Redonda – O Sider Shopping receberá, neste sábado (23) e domingo (24), o Reino Encantado, escolinha de Ballet gratuita no Clubinho do Sider, espaço dedicado a atividades voltadas para o público infantil. A ação será realizada no subsolo do shopping das 14 às 18h e promete encantar crianças e responsáveis com uma experiência lúdica, educativa e cheia de movimento. A atividade é promovida em parceria com a professora de balé Laryssa Moreira, profissional com ampla experiência no ensino da dança para crianças.

Com metodologia inclusiva e adaptada para o público infantil, a oficina será uma introdução ao universo do balé clássico, com foco em despertar o interesse pela dança e estimular o desenvolvimento motor, a coordenação e a criatividade dos pequenos trazendo a ludicidade das histórias dos contos de fadas. Durante as atividades, as crianças terão contato com passos básicos da dançar exercícios de alongamento com a dinâmica de um “baile de princesas”, para tal, todos estão convidados a irem fantasiados das suas personagens favoritas.

A iniciativa faz parte da programação do Clubinho do Sider, projeto do Sider Shopping que busca oferecer atividades culturais e recreativas gratuitas para o público infantil. Além de proporcionar momentos de lazer, o objetivo é contribuir com a formação cultural das crianças por meio de vivências artísticas e educativas. Para participar, basta se inscrever no link disponível no site do shopping e os responsáveis devem acompanhar as crianças durante toda a atividade.

Para Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider, o balé vai muito além da técnica.

“O balé desenvolve disciplina, autoestima, expressão corporal e emocional. É uma arte que transforma e encanta, e é um privilégio poder oferecer essa experiência de forma gratuita para tantas crianças”, explicou.

Serviço
Reino Encantado Escolinha de Ballet no Clubinho do Sider
Datas: 23 e 24 de agosto
Horário: 14h às 18h
Local: Subsolo do Sider Shopping
Evento Gratuito para crianças de 4 a 8 anos
Inscrições pelo site do shopping
Mais informações nas redes sociais do Sider Shopping.

Você também pode gostar

Angra divulga resultado de seleção para monitores de...

Indústria 4.0: CSN inaugura centro de monitoramento na...

Barra do Piraí lança programa ‘Melhor Idade’

Homem é preso com carro clonado na Dutra,...

H.FOA anuncia início do atendimento pediátrico no Centro...

Presidente da FOA, Eduardo Prado visita AAPVR e...

Luciana Alves empossa novos membros do Conselho da...

Educação em Tempo Integral de Resende entra em...

Resende promove vacinação antirrábica neste sábado (23)

Fiscalização em Volta Redonda apreende 15 pássaros mantidos...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996