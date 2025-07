Trajetória de mulher do garimpo inspira ebook lançado em Resende

Resende – A Casa Claudionor Rosa, no Centro Histórico de Resende, recebe nesta sexta-feira (25), às 18h, o lançamento do ebook Dez Contos de Luz, do jornalista e escritor Nides Freitas. A publicação reúne narrativas curtas baseadas na trajetória de Luzia de Freitas, mato-grossense de Poxoréu que conciliou maternidade e trabalho nos tempos do garimpo de diamantes.

Os contos abordam episódios como a visita do economista Roberto Campos ao pequeno comércio de Luzia em Poxoréu, o vínculo afetivo entre uma criança e um papagaio falante, e relatos de seus últimos dias de vida, quando o uso de canabidiol ajudou a resgatar momentos de fala e lucidez. A personagem também é retratada no contexto do garimpo, em histórias que destacam sua habilidade para lidar com os desafios do cotidiano.

A publicação digital é da editora Diagonal, que prevê a versão impressa para dezembro de 2025.

Após o lançamento, haverá exibição gratuita do filme Meu Pé de Laranja Lima, baseado na obra de José Mauro de Vasconcelos, como parte da homenagem ao Dia Nacional do Escritor.

Sobre o autor

Nides Freitas nasceu em Poxoréu (MT) e vive em Resende (RJ). É autor de Sandice Me Disse (2003), As Aventuras do Carvão Zinho (2019) e Jogo É Jogado (2024), sobre inteligência artificial e política. Dez Contos de Luz é seu primeiro livro de contos em formato digital e homenageia sua mãe.

Serviço

Lançamento do ebook “Dez Contos de Luz”

Data: 25 de julho (sexta-feira), às 18h

Local: Casa Claudionor Rosa – Centro Histórico de Resende (RJ)

Ebook disponível em: www.hotmart.com

Contato para imprensa: (24) 99938-9675