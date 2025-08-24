domingo, 24 agosto 2025
Fale conosco

Volta Redonda recebe Festival da Juventude com shows de Papatinho e Th6

Evento realizado na Praça Brasil contou com apresentações da Fantástica Fábrica de Freestyle e animou milhares de jovens

by Agatha Amorim

Foto: Cris Oliveira/PMVR

Volta Redonda – O Festival da Juventude, promovido pela Secretaria da Juventude (Sejuv) da Prefeitura de Volta Redonda, atraiu milhares de pessoas à Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, neste sábado (23). O evento contou com apresentações da Fantástica Fábrica de Freestyle, do rapper Th6 e, como atração principal, do DJ Papatinho.

A programação começou com a Fantástica Fábrica de Freestyle, reunindo MCs da Batalha da Aposta, da Roda Cultural de Volta Redonda, da Batalha Central e da Batalha da Torre. Em seguida, o rapper Th6 subiu ao palco, animando o público presente.

O encerramento ficou por conta do DJ Papatinho, beatmaker responsável por sucessos que mesclam funk 150 BPM com trap, como “Onda Diferente”, que soma mais de 100 milhões de streams no Spotify, e a colaboração com o rapper Orochi, “Amor de Fim de Noite”, com 200 milhões de streams. Papatinho também produziu grande parte do álbum “Kisses”, de Anitta.

O secretário da Juventude, Munir Francisco Filho, ressaltou a importância de eventos voltados ao público jovem.

“O Festival da Juventude é mais do que um evento musical, é uma celebração da nossa juventude e da cultura urbana. Nós queremos fazer eventos como este com mais frequência e esta foi uma noite especial. É muito bom mostrar que Volta Redonda investe na juventude e acredita no seu potencial”, afirmou Munir.

Beatriz Cavalcante, moradora da cidade, elogiou a iniciativa e a escolha de Papatinho como atração principal.

“Mandaram muito bem com essa iniciativa para a galera da juventude, trazendo o Papatinho, que é uma figura da música que marcou a geração, de 2012 para cá ele é uma referência. Todo mundo curtindo e envolvido. Que venham mais”, disse Beatriz.

Você também pode gostar

Iniciativas públicas e comunitárias aproximam brasileiros dos livros

Segunda noite da FITA mistura comédia e drama...

Abertura da 17ª FITA reúne autoridades e público...

Clube dos Funcionários anuncia programação da OktoberPET

Documentário valoriza matrizes africanas em BP

Conservatória recebe Festival Sabores do Vale do Café...

Grupo Os Sem Palco estreia espetáculo “Cortiço no...

Ciclo de palestras da FITA 2025 reforça valorização...

FITA: Alunos do Primeiro Ato brilham na pré-estreia...

Primeiro Festival de Artes Marciais reúne 250 atletas...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996