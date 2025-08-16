VR: Encontro de Veículos Antigos atrai pessoas de todas as idades

Volta Redonda – A 30ª edição do Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série da Cidade do Aço é o ponto de encontro das famílias de Volta Redonda e cidades vizinhas neste fim de semana, na Ilha São João. O evento, organizado anualmente pelo Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda, reúne exposição de modelos dos anos 1920 até a década de 90, com gastronomia, área kis e programação cultural até este domingo (17).

Ernesto e Pedro Ernesto Machado, pai e filho, vêm de Resende todo ano para prestigiar o evento em Volta Redonda. “O amor pelos carros antigos une a gente, é um privilégio compartilhar esse hobby com meu filho. E o encontro aqui em Volta Redonda é muito bom, a qualidade, o estado de conservação dos carros e o espaço aqui na Ilha São João também ajuda a destacar a exposição”, disse Ernesto, de 69 anos, contando que tem quatro Fuscas, um Fiat 147 e um Opala em casa.

Pedro Ernesto, de 24 anos, disse que ele levou o Opala para São João Del Rei (MG), onde faz faculdade. “É muito interessante, todos se assuntam quando saio do carro, esperam que saia uma pessoa de mais idade”, falou, concordando com o pai sobre o evento em Volta Redonda. “Além de curtir os carros, aproveitamos para comprar peças para os nossos, já que aqui também tem essa área dentro do encontro”, afirmou, mostrando que ele estava com uma camiseta com um Opala estampado e o pai com uma de Fusca.

Já na família de Ronnie Chagas e Ana Paula Rocha, moradores do bairro Aterrado, em Volta Redonda, foi o filho Breno, de 14 anos, que convidou para ir ao Encontro de Carros Antigos. “Acho muito legal. Os carros são muito mais velhos do que eu e parecem novinhos”, comentou. Ele estava acompanhado da irmã Alissa, de 6 anos, que estava mais interessada na área kids, e ainda tinha o Jhonnie, de apenas 5 meses.

O presidente do grupo, Pedro Magalhães, explicou que a 30ª edição marcou uma mudança de perfil do evento. “A ideia da nova diretoria era ampliar o alcance do evento, que deixasse de ser um encontro voltado apenas para os adeptos do antigomobilismo e passasse a divulgar a cultura automobilística, provocando a curiosidade de pessoas de todas as tribos e todas as idades”, falou, reforçando que, para isso, foi criada a série “Linha do Tempo”, que vai permitir focar em um tema diferente a cada ano. Em 2025, o tema escolhido foi “Carros do Século XX”, destacando modelos dos anos 1920 até a década de 90. “Estamos contando uma história através dos carros”.

O prefeito Antonio Francisco Neto, o vice-prefeito Sebastião Faria e o deputado estadual Munir Francisco foram prestigiar o evento no sábado, pela manhã. O prefeito destacou a importância do encontro, que além do caráter beneficente, ajuda a trazer turistas para a cidade. “No encontro, tradicional em Volta Redonda, podemos conferir a história do automóvel no Brasil num ambiente familiar, com atrações para todas as idades”, falou Neto, já garantindo o apoio da prefeitura na edição do ano que vem.

O deputado Munir Neto reforçou a importância da arrecadação de alimentos para ajudar as instituições do município. “Esse é um evento tradicional, que atrai muita gente. E o espaço está preparado para receber pessoas de todas as idades com organização e segurança. É uma festa para a família”, afirmou.

O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha, também estava no evento. “Fizemos a parceria com os organizadores para arrecadar alimentos para nossas entidades cadastradas. Tenho certeza que vai ser um sucesso e vamos ajudar muita gente”, disse.

Programação cultural

Além da exibição dos modelos automotivos, o Encontro de Veículos Antigos oferece ao público praça de alimentação, mercado de pulgas, memorabília, espaço kids e shows, entre outras atrações culturais. A entrada do público se dá mediante a contribuição voluntária de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão repassados para instituições de caridade do município.

Quem for conferir os veículos neste sábado poderá curtir as apresentações da banda Nacional Rock Blues (15h), do Tributo a Creedence ClearWater Revival (17h), Ranieri e Banda de Volta (19h) e Banda Êxtase (20h).

No domingo, os portões também serão abertos às 9h, e logo depois, às 10h, a atração musical será o Samba do Abacateiro. A premiação dos melhores clássicos do evento está marcada para as 11h, e ao meio-dia acontece o desfile dos melhores clássicos pela Ilha de São João. A banda Placa Preta faz show às 13h, seguida pela Puro Malte às 14h, e o encerramento do encontro será às 16h.