Faetec abre matrículas para cursos de Qualificação Profissional

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2020, 11:45 horas

Sul Fluminense – Os sorteados no processo seletivo de Qualificação Profissional da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), devem efetuar a matrícula a partir desta terça-feira, dia 4. A lista completa com os nomes dos selecionados já está disponível no site www.faetec.rj.gov.br. Foram 181.969 inscritos para mais de 29 mil vagas em cursos profissionalizantes. O candidato selecionado deve comparecer na unidade até o dia 13 de fevereiro.

Os cursos têm duração entre dez e vinte semanas. Entre as oportunidades estão Costureiro; Garçom; Padeiro; Mecânico de Automóveis Leves; Operador de Computador; Piano Intermediário; Inglês Iniciante e Intermediário, Recepcionista em Meios de Hospedagem; Cabeleireiro, entre outros.

Para se matricular é necessário que o candidato compareça na unidade escolar onde se inscreveu para realizar a matrícula levando documentação exigida no edital. As aulas começam no dia 2 de março (segunda-feira).