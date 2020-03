CSN dará 15 dias de férias para funcionários do ‘grupo de risco’

Volta Redonda – Funcionários do grupo de risco e um terço da equipe corporativa da CSN terão férias de 15 dias a partir de segunda-feira (23). Foram suspensos reuniões, viagens e treinamentos externos. As medidas foram anunciadas pela CSN nesta sexta-feira e visam combater a propagação do novo coronavírus.

Os metalúrgicos que fazem parte da equipe de segurança da empresa continuarão se reunindo, tomando as medidas de higiene e em grupo menor. Já reuniões de outros setores foram suspensas. A CSN suspendeu ainda viagens e treinamentos externos.

Outra medida tomada será o atendimento médico para os funcionários que apresentarem sintomas da gripe.

No início da semana, a empresa divulgou nota, informando sobre as primeiras medidas tomadas por causa da pandemia. Na nota, a empresa informou que intensificou cuidados com a higiene, limpeza de mãos, limpeza das próprias unidades, acompanhamento médico, restrição de visitas, reuniões, viagens e contatos, análise de grupos de risco e difusão interna de medidas de prevenção.