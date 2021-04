Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 09:06 horas

Rio de Janeiro – O Linha Verde, programa do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, específico para recebimento de denúncias sobre crimes ambientais, lança nesta quinta-feira (15) a 23ª edição da campanha de combate e prevenção a prática de confecção, comercialização, soltura e realização de festivais de balões. Essa campanha é sazonal e se estende até o dia 15 de setembro.

No ano passado, o Linha Verde cadastrou 151 denúncias envolvendo grupos de baloeiros, locais de comercialização, fabricação ou soltura de balões. Por isso, é cada vez mais importante a ajuda irrestrita da população, pois através das denúncias ao Linha Verde, as forças policiais tendem a obter mais sucesso em suas operações já que as informações indicam locais exatos de onde as ações ocorrem.

Importante ressaltar que a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso a denúncia é valiosa, permite a própria polícia identificar com maior brevidade esses locais. Para que haja um maior sucesso nessas apreensões, o ideal é se denunciar a ação que precede a soltura do próprio balão, como locais de fabricação, locais de armazenamento, locais e horários de campeonatos, já que, depois que ele está nos céus, a polícia pouco pode fazer e a denúncia feita nesse momento ao Linha Verde poderá não ser aproveitada pelas forças policiais, além do próprio risco de o balão vir a cair aceso em florestas e residências, produzindo grandes prejuízos patrimoniais, ameaça ao nosso meio ambiente e até mesmo colocando a integridade física e a vida das pessoas em risco.

No ano passado, em uma grande ação baseada em apenas uma denúncia feita ao Linha Verde, a polícia conseguiu interromper em julho, um festival de balões em Magé, apreendendo pelo menos 51 balões. Com outra denúncia também feita ao Linha Verde, foram 74 balões apreendidos em Pilares. Já neste ano de 2021, no mês de janeiro, diversos materiais utilizados na confecção de balões foram apreendidos em Niterói com auxílio de informações repassadas por esse programa do Disque Denúncia voltado para denunciar crimes ambientais.

Em anos anteriores, basta lembrar que balões caíram na fiação do Bondinho do Pão de Açúcar, na orla do Leblon e Urca e em outra ocorrência, a queda de um balão provocou um princípio de incêndio no velódromo olímpico na Barra da Tijuca.

A campanha “Disque-Balão” foi criada no ano de 1999 pelo Disque Denúncia, com o objetivo de estimular a população a denunciar locais de comercialização de balões, prevenir e reprimir a ação de baloeiros e a realização de festivais e desde 2013 passou a integrar o bojo do programa Linha Verde. Ela serve principalmente para sensibilizar a população para os riscos que os balões geram para a conservação e preservação dos recursos ambientais e para a segurança humana.

Desde o início deste ano, foram registradas 29 denúncias envolvendo balões e Rio de Janeiro, São Gonçalo e Niterói, os municípios com maior número de denúncias sobre esse tema. Somente na capital, as denúncias sobre balões vieram de Jacarepaguá, Taquara, Campo Grande, Méier, Madureira e Piedade.

Ao longo dos anos foi possível identificar que algumas datas têm efeito e aumento sobre a prática de soltar balões. Geralmente entre os meses de abril e junho são contabilizados os maiores casos, período em que se iniciam os preparativos em homenagem a São Jorge, dia das mães e também das festas juninas. O problema é ainda agravado pela menor umidade do ar no outono. Todas as denúncias que chegam através do Linha Verde, pelos telefones 2253 1177 ou 0300 253 1177 (interior do Estado, custo de ligação local) são encaminhadas à polícia. Cabe ressaltar que a prática de soltar balões é crime (artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98). A pena para quem for pego confeccionando, comercializando ou soltando balões que possam provocar incêndios é de 1 a 3 anos de detenção ou multa, ou ainda ambas as penas cumulativamente.

Números da campanha em 2020

Em 2020 o Linha Verde registrou de 14.498 denúncias referente aos crimes ambientais. Dentre essas denúncias, 151 foram referentes a prática de comercialização, confecção, soltura de balões e grupos de baloeiros. Os municípios que mais contribuíram com informações (denúncias) foram: Rio de Janeiro, São Gonçalo e Duque de Caxias e, levando em consideração somente a capital, os bairros onde houve mais denúncias sobre a incidência de balões, seja soltura, comercialização ou fabricação, foram: Guaratiba, Taquara, Jacarepaguá e Jardim Sulacap.

O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital), além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.

LINHA VERDE, o Disque Denúncia do Meio Ambiente.