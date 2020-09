Mep elabora mapa de queimadas em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 09:04 horas

Dez localidades estão em alerta vermelho por conta das recentes queimadas

Volta Redonda – Pelo menos dez localidades de concentração de área verde foram as mais afetadas pelas recentes queimadas ocorridas na cidade, nos últimos dias, segundo dados do mapa apresentado pelo MEP (Movimento pela Ética na Política). Nestas áreas, apontadas pelo estudo, o mapa sinaliza para um “alerta vermelho ambiental”, devido aos danos provocados pelos incêndios.

O autor da pesquisa e professor do MEP, Christian Leandro Machado, afirma que o estudo visa dar visibilidade pedagógica aos efeitos danosos das queimadas na região. “É preocupante, em especial para as áreas da Pedreira da Voldac e Floresta da Cicuta, onde podemos classificar como um alerta vermelho, devido as perdas ambientais”, disse.

O alerta apontado pelo mapa é reforçado pelo doutor em Ecologia, Fernando Pinto. Ele afirma que os incêndios em vegetação, tanto nas áreas agrícolas como nas urbanas foram danosos. “Na antiga Pedreira da Voldac, vive a coruja gigante (Jacurutu), o maior rapinante noturno do Brasil, e outras dezenas de espécies já catalogadas, sem falar da importante flora local. Embora ainda não tenhamos dados concretos, as recentes queimadas nas bordas do maciço rochoso e região, podem ter causado sérios danos a esta localidade”, alertou.

O mapa

As localidades citadas pelo estudo – entorno da Cooperativa Folhas Verdes, Rodovia do Contorno, Volta Grande 2, Radial Leste, Siderópolis, Morro da Torre, Loteamento Voldac e Pedreira Voldac – devem segundo ambientalistas receber atenção especial por conta dos recentes incêndios. Entre as medidas preventivas propostas, estudiosos apresentam cinco ações consideradas por eles, como fundamentais:

A primeira delas é a realização de um trabalho permanente de educação ambiental; seguida da atualização constante do ‘mapa de monitoramento das queimadas’. Esta medida, segundo ambientalistas devem ser traçadas com o apoio do Corpo de Bombeiros e PMVR, em especial para o período de estiagem.

A equipe propõe ainda a criação de ‘brigadas voluntárias’ contra incêndios, seguida de projetos de recuperação ambiental para a área degradada. Por fim, ambientalisas defendem ainda plantios de árvores, entre outras ações, aproximando a comunidade às áreas de preservação ambiental.