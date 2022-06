Operação Corpus Christi 2022 da PRF foca na redução de acidentes

Matéria publicada em 16 de junho de 2022, 08:47 horas

Rio de Janeiro – A Operação Christi 2022, realizada pela Polícia Rodoviária Federal em todo o território nacional, visa , sobretudo, a redução de acidentes durante o período do feriado, garantindo a segurança de todos que circulam pelas rodovias federais. A investida, que começou quarta-feira (15), vai até a meia noite do próximo domingo.

Por ser próximo a um final de semana, o feriado de Corpus Christi é caracterizado pelo aumento do fluxo de veículos. Em vista disso, a PRF reforçou o efetivo das rodovias federais dos estados durante todo o período da operação.

Está sendo feito um policiamento preventivo nos locais de maior incidência de acidentes e ocorrências de criminalidade, conforme dados estatísticos. O objetivo principal é tornar o trânsito mais seguro para quem deseja viajar, reduzindo o número de acidentes e a violência no trânsito.

Para isso os policiais estão atentos a todo tipo de infração, em especial aquelas que podem resultar em acidentes graves ou que de alguma forma aumentem os ricos de lesões e mortes, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, falta do uso do cinto de segurança e embriaguez ao volante.

Além disso, a PRF estará atenta no combate à criminalidade, prevenindo e reprimindo qualquer tipo de crime, seja apreendendo drogas, recuperando veículos produto de furto/roubo, apreendendo armas ou detendo criminosos.

Orientações de Segurança

É primordial que todos que vão pegar a estrada façam a manutenção preventiva do veículo, realizando a verificação dos freios, se os pneus estão em boas condições, verificar se possui todos os equipamentos obrigatórios, atentar-se para o sistema de iluminação do veículo, verificando o bom funcionamento das luzes. Bem como ficar atento a validade da CNH e documentação do veículo.

→ Somente ultrapasse quando a sinalização permitir e quando tiver certeza de que a manobra é segura, com visibilidade, tempo e espaço suficientes.

→ Não utilize o celular enquanto dirige.

→ Se for dirigir não faça uso de bebidas alcoólica e tenha uma boa noite de sono.

→ Utilize sempre o cinto de segurança, inclusive para os passageiros do banco de trás.

→ Observe as regras para o uso dos dispositivos de segurança para as crianças conforme a idade.

→ Em caso de chuva ou neblina reduza a velocidade, os faróis devem permanecer acesos e a distância entre veículos deve ser maior.

Em caso de acidente nas rodovias federais, não havendo feridos, retire os veículos da pista imediatamente. Você pode registrar a ocorrência pela internet, através do link: https://declarante.prf.gov.br/declarante/ .

A PRF promove ações educativas buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Durante toda a Operação, abordagens educativas ocorrerão ao longo das rodovias federais do país.

A prudência e a conscientização de um trânsito mais seguro é o fator que mais previne acidentes. Se precisar da PRF, ligue 191.