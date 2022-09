Brasileiro é suspeito de atentado contra vice-presidente da Argentina

Buenos Aires – O atentado que a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, sofreu na noite desta quinta-feira, dia 01, repercutiu no mundo inteiro. O atirador, um brasileiro de 35 anos, apontou uma pistola para o rosto de Kirchner, mas arma não disparou. Ele foi detido pelos agentes que cuidam da segurança de Cristina.

Alberto Fernández, presidente do país, classificou o ataque como “o mais grave desde 1983, quando o país voltou a ser uma democracia”. Ele também declarou feriado nacional nesta sexta-feira, dia 02.

Atual vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner tem 69 anos e já governou o país por dois mandatos — em 2007, quando sucedeu seu falecido marido, Néstor Kirchner (morto em 2010), e em 2013, quando foi reeleita.

Repercussão

O jornal espanhol El País publicou que a “Argentina viveu um dos episódios mais desastrosos de sua recente democracia”, enquanto a rede de televisão britânica BBC destaca que o agressor pôs a arma a centímetros da cabeça da vice-presidente e parecia tentar um tiro.

O New York Times noticiou que a política peronista “talvez seja a líder mais proeminente da Argentina”, mas “uma figura profundamente polarizadora no país”. Já o britânico The Guardian classificou o episódio como um “acontecimento dramático”.

O suspeito

O brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos, está sendo interrogado nesta sexta-feira, dia 02, e foi acusado de tentativa de homicídio agravado. A Polícia Federal fez buscas na casa dele que fica no município de San Martín, na região da grande Buenos Aires.

No apartamento foram foram encontradas duas caixas de munições marca Magtech, calibre 9mm, que continham, no total, 100 balas. Também foi apreendido um computador laptop marca HP e documentos pessoais de Sabag e familiares.