53ª Exapicor atrai público com show e parque de diversões

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 18:13 horas

Evento, que entrou em hiato devido a pandemia, retornou no último dia 28 e continua até dia 9 de outubro

Resende – A 53ª edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende, começou no dia 28 de setembro e se estende até o dia 9 de outubro. A festa vai reunir apresentações de todos os estilos musicais, atividades culturais, comidas típicas, feira de produtos e negócios e torneio leiteiro em um espaço aberto ao público. Toda a estrutura atenderá público a partir de 18h, nos dias de semana, e a partir de 10h, nos finais de semana, após dois anos de hiato devido a pandemia de Covid-19. A exposição conta com parque de diversões para o público infantil e todas as idades que ainda se arriscam nos brinquedos de maior adrenalina.

Praça de Alimentação

A 53ª Exapicor (Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende) possui um grande espaço gastronômico, na Área de Exposições da cidade. São oferecidas barracas de comidas típicas e de bebidas.

A praça de alimentação funcionará a partir de 18h, nos dias de semana, e a partir de 10h, nos finais de semana.

Palco Principal

A primeira semana do evento, de 28 a 30 de setembro, a Área de Exposições recebeu a dupla de sertanejo ‘Léo e Raphael’, o cantor e compositor Wesley Safadão e também a dupla sertaneja ‘Zé Neto e Cristiano’, que encerrou a semana de shows com grandes hits e sucesso de público.

Na segunda semana da festa, o cronograma seguirá com o grupo gospel Kemuel, na quinta-feira, dia 6 de outubro. Na sexta-feira, 7, será a vez do tão esperado show do cantor Belo. No sábado, dia 8, mais um show de repercussão irá marcar o evento com os clássicos de Marcelo Falcão. Para fechar com chave de ouro, no domingo, dia 9, a famosa dupla Barões da Pisadinha, contagiará o público com seus maiores sucessos.

Shows Regionais

Além de trazer diversas atrações de repercussão nacional, a Exapicor também dá a oportunidade a artistas e grupos da região. Neste ano, serão 17 shows regionais com os mais variados estilos musicais, como pagode, pop rock, samba,forró e sertanejo, entre outros.

Atrações Infantis

Nesta semana, nos dias 8 e 9 de outubro, o Palco Resende receberá atrações como: peça teatral ‘Peter Pan’, do programa Diversão em Cena da ArcelorMittal e o musical infantil ‘Águas em Cena: Uma Expedição pela Cidade’, realizado pela concessionária Água das Agulhas Negras. As atrações são verdadeiros fenômenos de muito sucesso entre a criançada e prometem reunir os pequenos nas tardes de festa.

Dia 8 – Teatro Infantil – Diversão em Cena ArcelorMittal – Peter Pan às 18h

Dia 9 – Sessão de fotos – Turma da Mônica às 15h e Musical Infantil – Uma Expedição pela Cidade às 18h

Parque de Diversões

Para aqueles que gostam de fortes emoções, preparem-se para adrenalizar na Montanha-Russa com Looping, que saiu direto do Rock in Rio para a Exapicor.

Outro destaque é a roda gigante Celebration Wheel com seus 22 metros de altura e será o ponto de encontro de toda a família e também aos casais apaixonados. Pensando em acessibilidade, a atração conta com uma gôndola especial para transportar portadores de mobilidade reduzida e um acompanhante por vez.

O Kangoo, grande sucesso na Europa, também tem presença confirmada com saltos de até seis metros de altura e que proporcionam o famoso friozinho na barriga. Para completar o

mix de atrações, o parque também estará com a montanha-russa familiar Happy Mountain, onde crianças e adultos podem se divertir entre curvas, subidas e descidas a bordo da simpática centopeia.

Outras atrações – muitas já consagradas pelo público e que não podem faltar: o Kamikaze, casa maluca Magic Circus, o trem fantasma Drácula & Cia, a autopista KABOOM – Bumper Cars (Carrinho de Bate Bate), o Barco Pirat e para as crianças o tradicional Carrossel, os elefantinhos do Flying Dumbo, o circuito Jurassic, o divertido Spin Train, a Mini Pista Retrô e

muitas outras atrações.

Dias de semana – Abertura às 18h

Finais de semana – Abertura às 14h

Espaço Cultural ‘Casa das Águas’ – Promovido através de uma parceria com a

concessionária Águas das Agulhas Negras e a Casa da Cultura Macedo Miranda, a

Exapicor contará com um espaço cultural denominado “Casa das Águas – Cultura e

Sustentabilidade”. O espaço vai abrigar exposições da Concessionária e da Casa da

Cultura e contará com uma programação musical exclusiva.

Haverá neste ambiente uma imersão educativa e ações de conscientização. Uma das

atrações é o ‘Olhar Ambiental 360’, uma dupla jornada em realidade virtual pelas Estações

de Tratamento de Água e Esgoto do município. O espaço ainda conta com bebedouro

gratuito, experiência laboratorial e a demonstração dos projetos socioambientais realizados

pela concessionária.

Programação musical:

Dia 8

– Espaço Musical Claudia Ramos às 14h

– Coral VOZES DO SAGRADO às 15h

– Centro Musical ACORDE Z às15h30

– ESCOLA DAS ARTES CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA 16:20h

– TENDA AUTORAL com: Laura Carvalho, Yasmin Silveira,Thiago Zaidan, Gabriel Lopes às 17h20

– Banda Catadores de Sol às 18h10

– Grupo de choro “NÓS NAS CORDAS” às 19h

Dia 9

– BATALHA DA GROTA às 14h

Batalha de rimas com bboys e mc´s da região

– Grupo de dança ESSÊNCIA DANCE às 19h30

Torneio Leiteiro

A Exapicor 2022 está chegando com uma extensa e variada lista de atrações. E não poderia faltar uma das mais tradicionais competições agropecuárias de Resende, o Torneio Leiteiro da Exapicor, que vai reunir pecuaristas da região a partir do dia 6 de outubro. O concurso promete mobilizar os produtores locais e se estenderá até o último dia da festa, domingo, 9 de outubro.

O objetivo da competição é fomentar a produção leiteira no município, reunindo vacas e novilhas sem restrição de raças, em duas ordenhas diárias, além de esgota e pré-esgota, todas no horário das 8h ou às 20h. No total, a previsão é que aproximadamente 24 animais participem da competição este ano, respeitando o número considerado ideal para que as vacas e novilhas possam ficar adequadamente instaladas no local.

Conforme as regras, os proprietários das grandes campeãs em cada uma das quatro categorias receberão, além de troféu, a quantia de R$ 1.300. Já o segundo colocado ficará com a quantia de R$ 700, enquanto o terceiro colocado recebe R$ 500.

Dia 6 – Pré-esgota às 20h

Dia 7 – Esgota às 8h/1ª Ordenha às 20h

Dia 8 – 2ª Ordenha às 8h/3ª Ordenha às 20h

Dia 9 – 4ª Ordenha às 8h

Copa de Marcha

Para os amantes de esportes com cavalo, a Exapicor 2022 terá a Primeira Copa de Marcha do núcleo Sul Fluminense do cavalo mangalarga marchador. A competição acontecerá no dia 08 de outubro, a partir das 9h.

Feira de Artesanato

A 53ª Exapicor irá reunir 65 artesãos do município expondo produtos que vão desde móveis artesanais à bijuterias. A feira começa no dia 28 de setembro e segue até o último dia de festa, 09 de outubro. Nos dias de semana, a feira abre às 18h e segue até meia noite. Sábados e domingos a população poderá aproveitar a exposição dos produtos de 10h à meia noite. Haverá a exposição de móveis artesanais, tapeçarias, tricô e crochê, costura criativa, bijuterias, artesanato em vidro, doces, flores, bolsas, entre muitas outras produções.

Feira de Agronegócio

A 53ª edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende (Exapicor) está recheada de atrações e não é só para quem quer curtir os grandes nomes que sobem ao palco. Uma das atrações paralelas será a Feira de Agronegócios da Região das Agulhas Negras, que traz opções de atividades.

Estarão presentes produtores de Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Barra do Piraí e Barra Mansa, que poderão comercializar produtos como verduras, laticínios, cachaça, doces, entre outros. A feira será uma grande oportunidade de escoamento e também servirá para familiarizar os visitantes com os produtos feitos na região, fortalecendo, assim, o comércio regional.

Durante o evento, haverá também uma feira de plantas e flores, feita especialmente para os apaixonados por plantas. Este espaço contará com orquidários, que vão expor as espécies mais bonitas e procuradas.

Pavilhão da Educação

A Prefeitura de Resende preparou diversas atividades educacionais que envolvem muita diversão e tecnologia. No estande da Secretaria Municipal de Educação terá um simulador de futebol em realidade virtual com óculos 3D, que irá proporcionar aos participantes um campo em que eles poderão simular pênaltis e um jogo de X-box com um simulador de dança. Além dos jogos interativos, o espaço ainda conta com xadrez e jogo de xadrez adaptado para deficiente visual, dama gigante, lego e cubo mágico, tendo como público-alvo crianças e adolescentes. Quem passar pelo estande poderá conferir ainda um mural interativo, acessado através de um QR Code, para curtir, comentar e postar fotos da visita ao espaço.

06 e 07 de outubro – 15h às 21h

08 e 09 de outubro – 14h às 21h