A XXX edição da Trilha da Meia Noite de VR terá a participação do Grupo Tambores do Aço Fundação CSN

Matéria publicada em 2 de setembro de 2022, 17:49 horas

Grupo se apresentará em caminhão palco com setlist dos Beatles

Volta Redonda- A XXX edição da Trilha da Meia-Noite, que é realizada pelo Jeep Clube de Volta Redonda, e este ano acontecerá entre os dias 16, 17 e 18 de setembro, é considerada um dos maiores eventos Off-Road do Estado do Rio. A edição deste ano contará com a participação no dia 17 de setembro, do Grupo Tambores do Aço Fundação CSN, que se apresentará em caminhão palco com setlist dos Beatles.

De acordo com a organização do evento, a Trilha da Meia-Noite já é realizada pelo Jeep Clube da cidade há trinta e sete anos e conta com a participação de centenas de competidores com jipes, motos e bikes.

Essa tradicional competição conta com a presença maciça das famílias da região Sul Fluminense, que vão sentir de perto a adrenalina das provas, torcer pelos pilotos e conhecer suas possantes máquinas.

O evento possui uma programação musical diversificada e o Tambores de Aço Fundação CSN é uma das atrações deste grande evento. O grupo que já se apresentou em espaços consagrados como o Auditório do Ibirapuera em São Paulo e Fórum Latino-Americano de Educação Musical, vai usar seu estilo próprio para tocar os grandes sucessos dos Beatles. Esse espetáculo gratuito faz parte de uma agenda itinerante em que o Tambores de Aço se apresentará nas cidades onde tem unidades do projeto Garoto Cidadão. O conjunto que nasceu do Garoto Cidadão de Volta Redonda, tem como um de seus objetivos inspirar outros jovens.

Sabine Barbosa Marangon, coordenadora do Garoto Cidadão em Volta Redonda, comentou sobre o que o público pode esperar da apresentação: “Preparamos um novo show com repertório voltado para músicas dos Beatles que remeterá aos gloriosos anos 60. Optamos por este setlist, porque a banda de rock britânica é uma unanimidade até hoje. Acreditamos que o público se encantará ao ouvir acordes diferenciados de um instrumento como o tambor com músicas tão marcantes”, destacou Sabrina.

O Tambores de Aço Fundação CSN irá se apresentar no dia 17 de setembro às 19h30 no seu caminhão palco. O espetáculo a céu aberto na praça Brasil possibilita uma experiência única de troca entre os artistas e o público.

Jeep Clube

O Jeep Clube de VR é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1982, com principal objetivo de integrar e promover o companheirismo entre os amantes do off-road, preservar o meio ambiente e desenvolver trabalhos sociais com atividades filantrópicas em parceria com entidades assistenciais.

Serão três dias de festa, com abertura no estacionamento do Shopping Park Sul e em seguida concentração na Praça Brasil na Vila Santa Cecília.

Serviço:

Data: 16/09

Local: Shopping Park Sul

Horários:

19h às 21h – Abertura e entrega dos kits

Local: Praça Brasil – Vila

Horários:

19h às 00h – Show, djs, praça alimentação e muito mais

Data: 17/09

Local: Praça Brasil – Vila

Horários:

10h – Praça de alimentação, stands, artesanato, arte urbana, djs

13h – Largada Passeio Jeep 4X4 e 4X2

14h – Largada da Trilha de Moto

16h – Largada Trilha de Bike

17h30 – Largada Rally 4×4

18h30 – Apresentação FANFARRA dos ex-alunos da ETPC

19h30 – Apresentação TAMBORES DE AÇO da Fundação CSN

20h30 – Show Rap/Funk com KHORIUM

21h30 – Show Pop/Rock com DAI LANDIM

22h30 – Show Rock/Blues com NACIONAL BLUES

23h30 – Chegada dos competidores do Rally

Data: 18/09

Local: Praça Brasil – Vila

Horários:

10h – Praça de alimentação, stands, djs, shows e muito mais