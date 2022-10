AAP-VR cancela baile de domingo por causa da eleição

Matéria publicada em 28 de outubro de 2022, 12:05 horas

Volta Redonda – A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda cancelou o baile que aconteceria no domingo, com a banda Clave de Sol.

A medida foi tomada por causa da eleição do segundo turno para presidente da República.

O baile desta sexta, às 20 horas, com Os Danados, acontece normalmente. A diretoria da AAP-VR, no entanto, informa que ninguém pode entrar no salão portando propaganda dos candidatos.