Abastecimento de água é reduzido em diversas localidades em Angra dos Reis

Angra dos Reis – Em função da estiagem e da consequente baixa nos níveis dos rios, o fornecimento de água será reduzido em diversas localidades da cidade. A Cedae (Companhia Estadual de Abastecimento de Água e Esgoto) informou que os locais mais afetados ficam na parte alta da cidade como: Morro da Cruz, Morro da Glória I e II, Morro do Peres, Morro do Carmo, Morro da Caixa D’água, Morro do Santo Antônio, Morro da Carioca, Morro do Abel, Morro da Fortaleza e Morro do Tatu, parte alta do município de Angra dos Reis.

A empresa esclareceu, através de nota enviada à Imprensa que está realizando manobras para minimizar os efeitos da seca e orientou a população para que utilize água de forma equilibrada, adiando atividades que não sejam essenciais e que demandem grande consumo.