Abertas inscrições para processo seletivo para Residência Médica nos hospitais São João Batista e Retiro

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2021, 09:28 horas

Inscrições começam no próximo dia 10; são 27 vagas distribuídas por especialidades para serem preenchidas em 2022

Volta Redonda – A partir desta sexta-feira, 10, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo que visa preencher 27 vagas no Programa de Residência Médica para os hospitais São João Batista (HSJB) e Dr. Munir Rafful (HMMR) – o Hospital do Retiro – para o ano de 2022. A seleção será através da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

“Fornecemos o hospital para a residência médica como forma de contribuição ao estágio, treinamento das especialidades, a formação dos médicos, e acima de tudo, para a sociedade”, explicou o diretor geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria.

As vagas do processo eletivo estão distribuídas por especialidades. No Hospital São João Batista serão: Anestesiologia (2 vagas); Cirurgia Geral (2 vagas, sendo uma reservada para o serviço militar); Clínica Médica (4 vagas); Ginecologia e Obstetrícia (2 vagas); Cirurgia Vascular (1 vaga); Cirurgia Endovascular (1 vaga); e Neonatologia (1 vaga). Para o Hospital do Retiro, a especialidades serão: Cirurgia Geral (2 vagas); Clínica Médica (4 vagas); Medicina da Família e Comunidade (4 vagas); e Pediatria (4 vagas).

A diretora médica do Hospital do Retiro, Márcia Cury, ressaltou que a residência médica é de extrema importância para conhecer na prática o dia a dia da atuação de determinadas especialidades, e também para o médico residente adquirir experiência na rotina de trabalho como um todo em um hospital.

“Hoje temos no Hospital do Retiro, uma estrutura e um corpo clínico especializado para oferecer um programa de Residência Médica voltado para o atendimento humanizado de qualidade para a população de Volta Redonda. Somos reconhecidos e certificados pelos Ministérios da Saúde e da Educação como hospital de ensino”, destacou Márcia.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas até as 17h do dia 10 de janeiro de 2022, somente pela internet, através do site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico, endereço onde também está disponível o edital do processo seletivo. O valor da taxa de inscrição é de R$ 350.

Para os candidatos que não possuem acesso à internet, as inscrições poderão ser feitas na Subprefeitura do Retiro (Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro), se segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h, e das 12h às 16h30.

O candidato deverá preencher a Ficha Eletrônica de Inscrição, indicando a especialidade para a qual irá concorrer, confirmar os dados cadastrados, enviar pela internet, gerar e imprimir o boleto bancário e o pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 11 de janeiro de 2022. Não será aceito pagamento por depósito em caixa eletrônico, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, cheque, ordens de pagamento ou qualquer outra forma que não esteja no edital.

No dia 13/01/2022 será liberada no endereço eletrônico www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico, a listagem de confirmação das inscrições por especialidade. A partir das 15h do dia 19/01/2022, estará disponível no mesmo site o comprovante de inscrição contendo o dia, hora e local de prova.